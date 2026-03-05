El Gobierno de EE.UU. compartió este miércoles la identidad de los dos militares restantes de los seis que fallecieron durante un ataque de Irán en Kuwait esta semana.

Los soldados identificados son el suboficial Robert Marzan, de 54 años, originario de Sacramento, California y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa.

El Pentágono, afirmó en un comunicado, que Marzan se encontraba en el lugar cuando un dron impactó el centro de mando en Kuwait y se cree que es la persona que falleció en el lugar.

Entre los fallecidos que fueron anunciados el martes se encuentran: el capitán Cody Khork, de 35 años, originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y originario de Nebraska, la sargento Nicole Amor, de 39 años, de Minnesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa, según la información compartida por el Ejército estadounidense.

Los seis soldados estaban asignados al Comando de Sostenimiento, unidad encargada de apoyo logístico.

El Ejército destacó que publicando sus nombres busca reconocer su servicio y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas.

El ataque ocurrió el domingo en el puerto de Shuaiba, donde se encuentra un centro de operaciones táctico estadounidense y el dron impactó el establecimiento tras evadir las defensas aéreas, de acuerdo con el Comando Central.