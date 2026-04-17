Este viernes, el presidente Gustavo Petro afirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene “datos reales” sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

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El jefe de Estado no dio más detalles sobre su denuncia, sin embargo afirmó: “En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”.

Horas después, el mismo aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico, confirmó las declaraciones del primer mandatario, y señaló que desde hace varios meses ha recibo amenazas, pero no quería generar “ruido político”.

“A lo largo de estos meses, he recibido en distintas oportunidades informaciones precisas sobre intentos para atentar contra mi vida, no he hecho de eso un escándalo ni ningún ruido político, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública”, sostuvo Cepeda.

Ante este posible plan para atentar contra la vida del candidato, la Procuraduría General de la Nación se pronunció en rechazo, y recordó su solicitud de protección total a todos los candidatos presidenciales.

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“Hace apenas unos días, se recibieron informes sobre incidentes de la misma índole contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, para quienes solicité que se garantizara su seguridad. Ayer me reuní con los delegados de todos los aspirantes presidenciales y con los organismos de Seguridad del Estado, a quienes les pedí que brindaran protección total a todos los candidatos”, manifestó el procurador general, Gregorio Eljach.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público afirmó que “es obligación del Estado brindar todas las garantías a todos los aspirantes y hacer de estas elecciones un proceso pacífico”.