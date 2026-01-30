Barranquilla volverá a ser punto de encuentro para los creadores de la música del Caribe. Este domingo 8 de febrero se realizará el V Encuentro de Compositores del Caribe, una jornada de doce horas que combinará conversaciones, conciertos, tradición oral y gastronomía, desde las 11 de la mañana en La Esquina de Abajo, ubicada en la carrera 50 con calle 41.

El evento, organizado por Yawaro Récords, llega a su quinta versión con una apuesta clara por la diversidad musical y el intercambio de saberes. Para su director, Marlon Peroza, el crecimiento del encuentro ha sido paulatino, pero firme. “Ya vamos creciendo poquito a poco, esta es la quinta versión y hemos tocado un público específico muy bonito”, afirmó.

Orlando Amador

Uno de los ejes del encuentro es la visibilización del compositor como figura central de la música del Caribe. “Lo importante es que los compositores se sientan visibilizados, se sientan felices y contentos por estos espacios, y que también puedan compartir un poco de sus conocimientos entre ellos mismos”, señaló el director.

La jornada comenzará con una feria gastronómica desde las 11 de la mañana, con platos como mote de queso, sancochos y pasteles, además de la participación de matronas de la región y propuestas de aliados como Matta Café. Este primer bloque incluirá el conversatorio La cumbia desde Colombia hasta Monterrey, a cargo de Yeison Landero y del invitado internacional Aaron Bernal, conocido como Sonido Prende la Vela, un sonidero mexicano experto en cumbias rebajadas.

“La cumbia hace lo que la política no ha hecho, unir Latinoamérica”, afirmó Peroza al referirse a este espacio, que abordará el recorrido del género desde los Montes de María y las riberas del Magdalena hasta el norte de México.

Más adelante se realizará la ceremonia del café, un ritual que explora la relación cotidiana del Caribe con esta bebida. “Sin café no hay día, sin café no hay fiesta”, comentó el director. Este momento estará guiado por el músico Primo e’ Costa, quien unirá relatos, gaita y música improvisada alrededor del acto de preparar café.

La programación continuará con Contando el Caribe, un espacio dedicado a la tradición oral y la cuentería, a cargo de un artista de San Jacinto conocido como El Descompositor. Según Peroza, “es importante que en un encuentro de compositores también tengamos un descompositor, alguien que juegue con la palabra desde la oralidad”.

En horas de la tarde se dará paso a uno de los momentos centrales del evento, con la participación del rey vallenato Orangel Pang Maestre. El acordeonero y compositor conversará sobre su trayectoria, sus nuevas canciones y el diálogo entre generaciones dentro del vallenato. “No solo vamos a hablar de sus obras, sino de lo que está haciendo ahora”, adelantó el director.

Otro de los espacios destacados será Música con ovarios, dirigido por Diana Costa, con la participación de Orito Cantora y Jenn del Tambó y La Lulú, artista caleña radicada en Nueva York que combina rap, violín y cumbia psicodélica. Este conversatorio abordará los retos de ser mujer en la industria musical y el camino que han abierto las creadoras en el Caribe.

El cierre del encuentro estará a cargo del maestro Carmelo Torres y su conjunto de cumbia sabanera. Torres, amigo cercano de Andrés Landero, conversará sobre su carrera, sus composiciones y su vigencia artística, para luego ofrecer un concierto en vivo. “Vamos a hablar de su historia, de lo que se proyecta incluso a su edad y de cómo su experiencia nos puede nutrir como intérpretes y compositores”, señaló Peroza.

La programación está pensada para desarrollarse durante todo el día y cerrar en la noche, con una propuesta familiar e intergeneracional. “La idea es que sea una tarde noche de experiencia, porque nuestro público es muy diverso”, explicó el director.

Con esta quinta edición, Eco del Caribe amplía su mirada hacia el Gran Caribe y sus diásporas. “No solamente el Caribe colombiano. Ya nos empezamos a proyectar hacia el Gran Caribe, incluso hacia el norte de Estados Unidos, por todos esos latinos que han construido nichos importantes de nuestra música”, concluyó