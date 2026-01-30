La tradición y la salvaguarda son la razón de ser del Carnaval de la calle 84, espacio natural que se ha convertido en el escenario propicio para que los actores de la Fiesta den rienda suelta a la memoria y el legado de las manifestaciones culturales que han hecho del Carnaval de Barranquilla una Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, de acuerdo a la declaratoria que en tal sentido hizo la Unesco en el año 2003.

Lea aquí: ¡Hay fiesta por todas partes!

Es así como el 7 de febrero, la calle 84 se ilumina con la “Noche de Faroles y Tambores”, desfile en el que participan danzas de tradición, comparsas, disfraces individuales y colectivos, así como expresiones culturales a cargo de instituciones educativas de la ciudad.

En el marco de este desfile, se rendirá homenaje a Palma Africana y su directora Carmen Meléndez por sus 50 años honrando las raíces culturales del Caribe colombiano y participando activamente en el Carnaval de Barranquilla.

“Salvaguarda y Niños en Carnaval”, es el desfile que los más pequeños protagonizan el 16 de febrero, lunes de Carnaval. A partir de las 9 de la mañana, ellos se toman la calle 84 para demostrar que viven y gozan el Carnaval de Barranquilla, lo que garantiza la preservación de estas carnestolendas.

Cortesía El Lunes de Carnaval se cumplirá el desfile infantil “Salvaguarda y Niños en Carnaval”.

El 17 de febrero el cierre de la fiesta es con el desfile “Martes de Carnaval”, donde el público disfruta de un gran resumen de la tradición, fantasía, disfraces y letanías del Carnaval de Barranquilla 2026.

La Fundación de Arte y Folclor del Atlántico, Fayfa, es la encargada de organizar los desfiles del Carnaval de la calle 84.

“En Fayfa nos ocupamos por preservar la tradición del Carnaval de Barranquilla desde la participación de los artistas y el público. En el Carnaval de la 84 cada expresión tiene el tiempo y el espacio para la debida interpretación de su simbología cultural y carnavalera”, explicó Soley del Castillo, directora de Fayfa.

Cortesía El 17 de febrero el cierre de la fiesta es con el desfile “Martes de Carnaval”.

Agregó que los desfiles de la calle 84 se destacan por su organización, así como por el orden y la cultura ciudadana del público.

Le puede interesar: Los barrios vibran al ritmo del talento de sus reinas populares

“Invitamos a las familias barranquilleras y a quienes nos visitan a vivir y disfrutar los desfiles del Carnaval de la calle 84, un espacio donde la tradición, el orden y el respeto se encuentran para celebrar nuestra identidad cultural”, puntualizó Soley del Castillo.