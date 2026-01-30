Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ha llegado un nuevo fin de semana cargado de mucha actividad carnavalera a lo largo y ancho del Atlántico, por lo que desde ya los amantes de la fiesta empiezan a alistar su pinta para salir a disfrutar de los diferentes planes.

Para que tenga claro dónde ir, EL HERALDO le trae la agenda cultural para que convoque a su combo favorito y viva con alegría la temporada precarnavalera.

En Barranquilla, epicentro del jolgorio, el turno será este sábado para el Carnaval de la 44, cuya monarquía será coronada en la Plaza de la Paz, a partir de las 6:00 p. m. En este emblemático lugar se darán cita los bordilleros para rendirse a los pies de sus reyes Sharon Hurtado Esquiaqui y Luis Mauricio Aragón Hernández; y los reyes infantiles, Ashley Gómez y Germán Palomino.

Bajo el nombre ‘La gran experiencia’ se presentará un espectáculo central, bajo la dirección del productor artístico del Carnaval de la 44, Mauricio Cherkes, que contará con una puesta en escena integrada por bailarines pertenecientes a danzas, disfraces, escuelas y comparsas que constituyen el alma viva de la fiesta.

Édgar Blanco, director del Carnaval del Bordillo, destaca la importancia simbólica y cultural de este espacio para la coronación.

“La Plaza de la Paz volverá a ser la protagonista de la coronación de los reyes del Carnaval de la 44, a partir de las 6:00 de la tarde”, enfatizó sobre el inicio que contará con un DJ invitado y la presentación del maestro Juan Piña.

Desde este céntrico espacio los asistentes podrán disfrutar de una propuesta musical diversa, encabezada por el artista de música urbana Zaider, reconocido en la industria por fusionar ritmos como el reguetón, el afrobeat y la champeta. A él se suma el vallenato de Elder Dayán, el merengue de Wilfrido Vargas, La Nómina del Pin y por supuesto la agrupación dominicana La Familia André, que por décadas ha dejado huella entre melómanos y públicos diversos gracias a su mezcla de ritmos afroantillanos, jazz y rock.

A gozar la ‘Guau-cherna’

Los amantes de las mascotas tendrán su cita este sábado y domingo en el Malecón del Río, sector Plaza de los Marinos, entre las dos y seis de la tarde, para vivir el Carnaval Petlovers 2026. Se trata de una iniciativa cultural y familiar que promueve el bienestar animal, la tenencia responsable y la convivencia respetuosa entre las personas y sus animales de compañía.

Cortesía La ‘Guau-cherna’ 2026 se vivirá en el Malecón del Río.

En su sexta edición cuenta con actividades diseñadas para educar y generar impacto positivo, como la elección de los reyes caninos del carnaval, la tradicional ‘Guau-cherna’, un desfile carnavalero adaptado para familias con mascota, concursos de disfraces, charlas educativas, jornadas de adopción responsable y acciones de bienestar animal como vacunación, identificación, instalación de chips y esterilizaciones.

El domingo entre las cuatro y las seis de la tarde se cumplirá el Garabatico Infantil del Country, un desfile que aviva la celebración del centenario del Country Club.

Cortesía El Garabatico del Country se apoderará de las calles del norte de la ciudad.

A lo largo de un recorrido aproximado de 950 metros, niños y niñas entre 1 y 13 años, acompañados de sus familias, vivirán una experiencia carnavalera diseñada especialmente para ellos, en un entorno seguro, festivo y cultural. El recorrido se inicia en el Parque Washington y culmina en el Country Club.

Otro plan que resalta este domingo en la capital del Atlántico es la Guacherna Fluvial, cuya edición 23 se vivirá desde las 8:00 a. m. El ingreso será por el Campamento de las Flores, sobre la Vía 40, en la Capitanía de Puerto de Barranquilla.

Cortesía La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, comandará el goce de la Guacherna Fluvial que recorrerá el río Magdalena.

El desfile náutico será comandado por la reina del carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández. El aporte solidario es de $250.000, recursos que serán destinados al bienestar de grumetes e infantes de marina, a través de los diferentes proyectos y programas liderados por la Acción Social Naval.

Los municipios de fiesta

Uno de los principales planes por el Atlántico lleva a los carnavaleros a Puerto Colombia, municipio donde desde este jueves y hasta el sábado se cumplirá la edición 29 del Sirenato de la Cumbia.

Durante tres días, la plaza central Francisco Javier Cisneros será el epicentro de este certamen, donde las participantes competirán no solo por la corona de Sirena de la Cumbia 2026, sino también por enaltecer la elegancia y la cadencia de este género musical, que fusiona las raíces indígenas, africanas y españolas.

Cortesía En la noche del sábado se conocerá a la ganadora del Sirenato de la Cumbia en Puerto Colombia.

El evento, organizado por la Fundación Sirenato de la Cumbia, incluye desfiles, muestras culturales, conversatorios y conciertos.

La elección y coronación de la nueva sirena será el sábado a las 8:00 p. m., evento que será transmitido por el canal regional Telecaribe.

La siguiente parada de la Ruta de la Tradición de la Gobernación del Atlántico, liderada por su embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefanny Carolina Martínez Barceló, con el lema ‘Donde todo comenzó’, llega a Juan de Acosta con la celebración del 41 Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo, que se realizará este viernes y sábado, exaltando el millo como producto identitario de la cultura municipal y uno de los principales símbolos del patrimonio cultural del Atlántico. El sábado, entre 2:00 p. m. y 7:00 p. m., se desarrollará el tradicional desfile folclórico, que contará con la participación de cumbiambas, danzas, comparsas, reinas y comitivas provenientes de distintos municipios atlanticenses.

Cortesía Festival Folclórico del Millo en Juan de Acosta.

Este domingo se realizará en Santo Tomás la Tarde de Folclor, evento que se inició en 1991 por iniciativa del periodista Manuel Pérez Fruto y donde se concentra todo el folclor del departamento, y precisamente esta edición del 2026 será en homenaje a unos de los grandes del carnaval tomasino, Edinson Charris Carrillo, más conocido como ‘el Mono Charris’, ya fallecido. Serán más de 50 grupos folclóricos que saldrán desde las 2:00 p. m. desde el sitio conocido como La Cruzada Social.

Más planes

Algunos municipios seguirán decretando el inicio de la temporada festiva con sus shows de lectura de bando y coronación. En Polonuevo los soberanos Keiny Ojito y Carlos Escobar vivirán su gran noche este sábado a las 7:00 p. m. en la Placita 7 de Agosto. Habrá música, alegría y tradición con artistas de la talla de Mr. Black, Los de Juancho y Dolcey Gutiérrez Jr.

En Candelaria este domingo a las 7:00 p. m. en la cancha de fútbol principal será el show de bando y coronación de la reina Sharon Palencia, en medio de un evento cargado de tradición, cultura y alegría carnavalera. La música correrá por cuenta de Checo Acosta, Farid Leonardo Ortiz, Son Chandém Denis y la Truquicumbia y la Banda 9 de Abril.

Repelón también vibrará este domingo desde las 7:00 p. m. en la cancha de sóftbol con el bando y coronación de su reina, Angie Jara Ávila. La apuesta musical la lideran Haffit David & Carlos Rueda y Giblack.