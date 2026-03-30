Uno de los grandes gestores culturales de Barranquilla, Manuel Sánchez, será homenajeado en la ciudad de Bogotá con una invitación a La Tropa de Melquiades, el grupo que lideró incansablemente en los últimos 20 años.

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Este reconocimiento destaca su incansable labor artística y, en particular, su trabajo como líder de este colectivo nacional de artistas, cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en el desarrollo del teatro de calle en Colombia.

La presentación se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 3:00 p. m. en el Parque de Los Hippies, y reunirá a 50 artistas en escena —entre músicos, actores, actrices y bailarines provenientes de Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá— en la puesta en escena titulada Parábasis de un sueño.

Inspirada en Gabo

La Tropa de Melquiades, iniciativa liderada durante dos décadas por Manuel Sánchez, fallecido el pasado 30 de enero, es un colectivo interdisciplinar que ha explorado el quehacer escénico en espacios abiertos y festivos, especialmente en el contexto del Carnaval de Barranquilla y los carnavales del Atlántico. Desde sus inicios en 2006 como Taller Nacional de Comparsa Teatral —con el respaldo de la Fundación Luneta 50— y su evolución en 2015 hacia el Taller Internacional de Comparsa Interdisciplinar, el grupo ha desarrollado una propuesta que conjuga teatro, música, danza y narración oral.

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Inspirada en el universo de Gabriel García Márquez y en la tradición de los personajes que habitan Cien años de soledad, La Tropa de Melquiades ha construido un lenguaje escénico propio que resignifica el espacio público como escenario y propone una experiencia ritual, poética y colectiva.

Cortesía

En palabras de Zoila Sotomayor, directora ejecutiva de Luneta 50 y compañera de vida de Sánchez “La obra Parábasis de un sueño toma su nombre de un recurso de la comedia griega antigua, en el que el coro se dirige directamente al público. En esta puesta en escena, mujeres y hombres-pájaros conforman ese coro que, a través de una secuencia de imágenes, evoca el anhelo de volver a la raíz, la alegría del retorno y la fuerza colectiva que impulsa a renacer y seguir soñando”.

Exaltando al Caribe

Con una marcada impronta Caribe, la obra dialoga con imaginarios macondianos y resalta la potencia del espíritu femenino como motor de transformación. La puesta incorpora fragmentos del poeta guajiro Vito Apushana (Miguel Ángel López), y se apoya en una propuesta sonora que integra flautas, gaitas, trompetas y tambores, creando una experiencia estética que invita al público a participar y celebrar la vida.

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La dirección general de la obra que viaja a Bogotá estuvo a cargo del fallecido Manuel Sánchez, con la participación de Juan Carlos Agudelo como director invitado, Mingo Sánchez en la dirección musical y Oniris Bonilla como codirectora invitada.

Este homenaje no solo celebra la vida y obra del gran representante de las artes vivas que fue (y es) el nombre de Manuel Sánchez, sino que también reafirma el valor del teatro de calle como espacio de encuentro, memoria y creación colectiva.

Esta invitación se da en el marco del Festival Internacional de las Artes Vivas 2026, en colaboración con la Red Nacional de Teatro Calle Profesional y el Ministerio de Cultura de Colombia, a través de su Dirección de Artes.

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