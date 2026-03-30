Las notas del vallenato romántico están de luto con el fallecimiento en el municipio de Mompox de José Luis Zuluaga de León, conocido artísticamente como ‘Joche’, conocido por el tema ‘La dueña de mi suerte’.

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El digitador es recordado por haber grabado este éxito junto al cantante Ramiro Padilla, composición de ‘Tico’ Mercado.

La alcaldía de Mompox, lamentó su muerte a través de un comunicado: “La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Mompox lamenta profundamente el fallecimiento de José Luis Zuluaga de León, “Joche Zuluaga”, destacado acordeonero momposino que dedicó su vida a preservar y difundir nuestras tradiciones musicales”.

Destacaron además que su talento, pasión por el vallenato y compromiso con la formación de nuevas generaciones dejan una huella imborrable en la cultura de nuestro distrito. Joche no solo fue un artista, sino también un maestro que sembró amor por el acordeón en muchos jóvenes de Mompox en el programa que se promovió desde la Secretaría de Turismo y Cultura de esta administración.

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En redes sociales fanáticos se han pronunciado sobre este fallecimiento. También lo han hecho colegas como el Rey de Reyes Gónzalo Arturo ‘el Cocha’ Molina, quien comentó que era un “gran ser humano. Atento en Mompox”.