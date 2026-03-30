El cielo en Australia tomó un inusual color rojizo en los últimos días, un fenómeno que llamó la atención de residentes y expertos. Este evento no fue fortuito, sino consecuencia del paso del ciclón Narelle, que ha generado diversas afectaciones en el país.

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De acuerdo con la cadena ABC, el sistema meteorológico trajo consigo vientos que superaron los 200 kilómetros por hora, provocando interrupciones en el servicio eléctrico, daños en infraestructuras y el aislamiento de varias comunidades, lo que ha dificultado la cotidianidad de sus habitantes.

El particular color del cielo se debe a la elevada presencia de polvo con alto contenido de óxido de hierro, común en regiones áridas australianas. Al ser arrastradas por los intensos vientos, estas partículas quedan suspendidas en el aire y, al interactuar con la luz solar, producen ese característico tono rojizo que transforma el paisaje.

🇦🇺| Así se ve Shark Bay, en Australia Occidental, mientras el ciclón Narelle arrastra una tormenta de polvo rojo por la región. pic.twitter.com/nrQ2GoPojM — Wolfenstein Valley (@wolfenstnvalley) March 30, 2026

Asimismo, uno de los puntos más golpeados ha sido Shark Bay, donde la combinación de fuertes ráfagas y polvo en el ambiente generó una escena poco habitual que ha despertado el interés tanto de medios de comunicación como de la ciudadanía.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la evolución del fenómeno y avanzan en las labores para restablecer los servicios básicos. Especialistas, por su parte, alertan sobre posibles efectos adicionales derivados de los vientos y las tormentas asociadas.

Por otro lado, las imágenes no tardaron en difundirse en las redes sociales, y numerosos usuarios calificaron el panorama como “apocalíptica”.

🇦🇺| Así se ve Shark Bay, en Australia Occidental, mientras el ciclón Narelle arrastra una tormenta de polvo rojo por la región. pic.twitter.com/2RwF98edIo — Wolfenstein Valley (@wolfenstnvalley) March 30, 2026

Impacto en plantas de gas

El ciclón que se mantiene frente a las costas australianas también ocasionó la paralización de dos de las mayores plantas de gas natural licuado (GNL) del mundo, según informó Chevron el viernes 27 de marzo, en medio de un aumento en la demanda global de este recurso energético por la situación en Oriente Medio.

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Finalmente, las instalaciones de Gorgon y Wheatstone, ubicadas en Australia, aportan cerca del 5 % del suministro mundial de GNL, de acuerdo con la compañía. Ambas registraron interrupciones el jueves en horas de la tarde, cuando Narelle se aproximaba a la costa occidental del país.

“Chevron Australia está trabajando para restablecer la producción en las instalaciones de Gorgon y Wheatstone tras las interrupciones”, señaló la empresa mediante un comunicado. “Reanudaremos la producción a pleno rendimiento en ambas instalaciones tan pronto como sea seguro hacerlo”, expresó.