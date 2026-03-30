Dentro de la Semana Santa, cada día tiene un valor simbólico que invita a la reflexión.

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El Lunes Santo, que en 2026 se conmemora este lunes 30 de marzo, es un día que pone el foco en la transformación interior y en el verdadero sentido de la fe cristiana.

Aunque no suele estar marcado por grandes celebraciones, su mensaje es profundo y está basado en varios episodios bíblicos que muestran el carácter de Jesús en sus últimos días.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez Según los Evangelios, al ver el templo convertido en un espacio comercial, Jesús tomó una postura firme y cuestionó lo que ocurría allí. Este acto es interpretado como una señal de rechazo a la corrupción y una invitación a recuperar la esencia espiritual.

Uno de los momentos más representativos asociados a esta fecha es la llegada de Jesús al templo de Jerusalén, donde reaccionó ante las prácticas que desvirtuaban el sentido del lugar sagrado.

Según los Evangelios, al ver el templo convertido en un espacio comercial, Jesús tomó una postura firme y cuestionó lo que ocurría allí. Este acto es interpretado como una señal de rechazo a la corrupción y una invitación a recuperar la esencia espiritual.

También se recuerda la escena en Betania, donde una mujer unge a Jesús como gesto de entrega y respeto. Este episodio ha sido visto como un símbolo de amor profundo y de preparación ante los acontecimientos que vendrían después.

A diferencia de otras fechas de la Semana Santa, el Lunes Santo se vive de manera más silenciosa. No hay rituales masivos específicos, pero sí un ambiente propicio para la reflexión personal.

#ENTÉRATE | 🗣️ El Lunes Santo es el segundo día de la Semana Santa, celebrado justo después del Domingo de Ramos, que conmemora la unción de Jesús en Betania y la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén, simbolizando su autoridad y el inicio de su pasión. Es conocido… pic.twitter.com/I7NohA1pf3 — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) March 30, 2026

Para muchos creyentes, esta jornada representa una oportunidad para hacer una pausa, evaluar sus acciones y reconectar con los valores espirituales.