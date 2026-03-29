Semana Santa es una fecha para conectarse con Dios, la espiritualidad y la reflexión. Es sinónimo de tradición pero también de descanso, de compartir y disfrutar en familia del cine.

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Si tiene pensado quedarse en casa y no viajar, lo ideal es un plan tranquilo de películas, entre ellas las de historias épicas, espirituales y profundamente humanas que van acorde a estas fechas.

Este es el listado de las 10 películas ideales para Semana Santa, que combinan el cine clásico con propuestas modernas e incluso opciones para toda la familia. Desde grandes superproducciones bíblicas hasta las historias más íntimas y actuales.

Las 10 películas para ver en Semana Santa