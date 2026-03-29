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Por:  Redacción Tendencias

Semana Santa es una fecha para conectarse con Dios, la espiritualidad y la reflexión. Es sinónimo de tradición pero también de descanso, de compartir y disfrutar en familia del cine.

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Si tiene pensado quedarse en casa y no viajar, lo ideal es un plan tranquilo de películas, entre ellas las de historias épicas, espirituales y profundamente humanas que van acorde a estas fechas.

Este es el listado de las 10 películas ideales para Semana Santa, que combinan el cine clásico con propuestas modernas e incluso opciones para toda la familia. Desde grandes superproducciones bíblicas hasta las historias más íntimas y actuales.

Las 10 películas para ver en Semana Santa

  1. La Pasión de Cristo (Mel Gibson, 2004): Una película ideal para esta Semana Mayor. Es una de las más buscadas cada año, y ha generado gran polémica por su contenido intenso.
  2. Jesús de Nazaret (Franco Zeffirelli, 1977): Aunque es considerada una miniserie, su formato y duración la han convertido en un clásico imprescindible del cine religioso.
  3. Los Diez Mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956): Una película sobre Moisés y el Éxodo, que describe uno de los espectáculos más icónicos de Hollywood. Es el cine bíblico en su mayor expresión.
  4. Quo Vadis (Mervyn LeRoy, 1951): Trata sobre el Cristianismo en los tiempos del Imperio Romano. Aunque no es un clásico como otras películas, si está muy alineada con la temática de Semana Santa.
  5. Rey de Reyes (Nicholas Ray, 1961): Esta es una de las versiones más clásicas que refleja la vida de Jesús. Cuenta con un enfoque más humano y narrativo; además combina la espiritualidad con el espectáculo.
  6. Ben-Hur (William Wyler, 1959): Es el gran clásico de Semana Santa. Resalta las carreras de cuadrigas y tiene un trasfondo espiritual que encaja perfecto con estas fechas.
  7. Silencio (Martin Scorsese, 2016): Esta película no es bíblica pero sí profundamente espiritual.
  8. María Magdalena (Garth Davis, 2018): Es otro de los clásicos de la Semana Mayor. La historia contempla una mirada más íntima y contemporánea, centrada en un personaje clave que suele quedar en segundo plano.
  9. Resucitado (Kevin Reynolds, 2016): La historia radica en el punto de vista de un soldado romano que investiga la resurrección.
  10. El Príncipe de Egipto (Simon Wells, Steve Hickner, Brenda Chapman, 1998): Esta película es ideal para incluir público familiar. La animación de calidad con una historia bíblica accesible, hace que se convierta en un clásico para disfrutar en su hogar.