Semana Santa es una fecha para conectarse con Dios, la espiritualidad y la reflexión. Es sinónimo de tradición pero también de descanso, de compartir y disfrutar en familia del cine.
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Si tiene pensado quedarse en casa y no viajar, lo ideal es un plan tranquilo de películas, entre ellas las de historias épicas, espirituales y profundamente humanas que van acorde a estas fechas.
Este es el listado de las 10 películas ideales para Semana Santa, que combinan el cine clásico con propuestas modernas e incluso opciones para toda la familia. Desde grandes superproducciones bíblicas hasta las historias más íntimas y actuales.
Las 10 películas para ver en Semana Santa
- La Pasión de Cristo (Mel Gibson, 2004): Una película ideal para esta Semana Mayor. Es una de las más buscadas cada año, y ha generado gran polémica por su contenido intenso.
- Jesús de Nazaret (Franco Zeffirelli, 1977): Aunque es considerada una miniserie, su formato y duración la han convertido en un clásico imprescindible del cine religioso.
- Los Diez Mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956): Una película sobre Moisés y el Éxodo, que describe uno de los espectáculos más icónicos de Hollywood. Es el cine bíblico en su mayor expresión.
- Quo Vadis (Mervyn LeRoy, 1951): Trata sobre el Cristianismo en los tiempos del Imperio Romano. Aunque no es un clásico como otras películas, si está muy alineada con la temática de Semana Santa.
- Rey de Reyes (Nicholas Ray, 1961): Esta es una de las versiones más clásicas que refleja la vida de Jesús. Cuenta con un enfoque más humano y narrativo; además combina la espiritualidad con el espectáculo.
- Ben-Hur (William Wyler, 1959): Es el gran clásico de Semana Santa. Resalta las carreras de cuadrigas y tiene un trasfondo espiritual que encaja perfecto con estas fechas.
- Silencio (Martin Scorsese, 2016): Esta película no es bíblica pero sí profundamente espiritual.
- María Magdalena (Garth Davis, 2018): Es otro de los clásicos de la Semana Mayor. La historia contempla una mirada más íntima y contemporánea, centrada en un personaje clave que suele quedar en segundo plano.
- Resucitado (Kevin Reynolds, 2016): La historia radica en el punto de vista de un soldado romano que investiga la resurrección.
- El Príncipe de Egipto (Simon Wells, Steve Hickner, Brenda Chapman, 1998): Esta película es ideal para incluir público familiar. La animación de calidad con una historia bíblica accesible, hace que se convierta en un clásico para disfrutar en su hogar.