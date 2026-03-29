La fecha en la que se conmemora la Semana Santa depende de un cálculo astronómico preciso. A diferencia de celebraciones con fecha fija como la Navidad, la Semana Santa cambia cada año. Esta variación no es arbitraria, sino que responde a una fórmula establecida desde hace siglos que combina el calendario solar con el ciclo lunar.

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El punto de partida es el Domingo de Pascua, que marca el momento culminante de la Semana Santa. Según la tradición cristiana, esta fecha se determina como el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, fijado convencionalmente el 21 de marzo.

Esto significa que la Pascua puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de esa fecha se organizan el resto de los días litúrgicos: el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo, que varían cada año en función de ese cálculo inicial.

¿Qué papel tiene la luna llena en el calendario cristiano?

La relación entre la Semana Santa y la luna llena tiene raíces tanto astronómicas como históricas. El calendario lunar, que sigue las fases de la luna, era fundamental en muchas culturas antiguas, incluida la tradición judía.

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La Pascua cristiana guarda una conexión directa con la Pascua judía (Pésaj), que también se rige por el calendario lunar. Esta festividad conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto y se celebra durante la primera luna llena de la primavera.

Dado que los relatos bíblicos sitúan la muerte y resurrección de Jesús en el contexto de esa festividad judía, los primeros cristianos decidieron mantener una relación temporal con ese ciclo lunar. Por eso, la luna llena se convirtió en un elemento clave para fijar la fecha.

¿Cómo se definieron las fechas para celebrar la Semana Santa?

El método para calcular la fecha de la Pascua fue definido oficialmente en el Concilio de Nicea, en el año 325. En ese encuentro se buscó unificar criterios, ya que hasta ese momento distintas comunidades cristianas celebraban la Pascua en días diferentes.

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El acuerdo estableció que la celebración debía realizarse en domingo —en lugar de coincidir exactamente con la Pascua judía— y que debía depender de la luna llena posterior al equinoccio de primavera. De este modo, se logró un equilibrio entre la tradición religiosa y un sistema de cálculo común.

Con el tiempo, este método se adaptó al calendario gregoriano, que es el que rige actualmente en la mayoría del mundo occidental. Sin embargo, algunas iglesias ortodoxas siguen utilizando el calendario juliano, lo que explica por qué en ocasiones celebran la Semana Santa en fechas distintas.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

El calendario gregoriano se basa en el ciclo solar, es decir, en el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. En cambio, el calendario lunar sigue los ciclos de la luna, que duran aproximadamente 29,5 días.

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La dificultad radica en que ambos sistemas no coinciden de manera exacta. Por eso, al combinar el equinoccio de primavera (evento solar) con la luna llena (evento lunar), el resultado es una fecha móvil que cambia cada año.