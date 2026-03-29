Durante la Semana Santa se realizan diferentes ceremonias o actividades para conmemorar esta fecha religiosa. El 20 de abril culmina la última semana de Cuaresma con el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, y precisamente en ese días la religión católica celebra que Jesucristo volvió a la vida luego de su crucifixión.

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La quema de Judas, que se celebra el Domingo de Resurrección en países de Latinoamérica y en España, consiste en hacer un muñeco de trapo, identificarlo, habitualmente como Judas, y después colgarlo en un lugar público para que pueda ser visto fácilmente por los transeúntes, mientras se quema.

Esta es una tradición católica que tiene mayor presencia en países de América Latina, principalmente en Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Ecuador y México; de igual manera se celebra en la cultura española.

Este es el origen de la quema de Judas

La quema de Judas tiene su origen en Turquía. Esta costumbre se consagró en la península de España durante la ocupación árabe en ese territorio hasta el siglo XIV. Después llegó al continente americano.

De acuerdo a la tradición española, la quema representa una purificación del cuerpo y del espíritu a través del fuego, esto en vísperas de la primavera. Con el pasar de los años, esta práctica la adoptaron los frailes católicos como parte de la evangelización de los pueblos indígenas a México y países de Centroamérica en el siglo XVI.

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Aunque su origen no ha sido confirmado con exactitud, es una costumbre que ha sido adaptada tanto por los españoles como por los latinoamericanos. En Venezuela, la quema de Judas tiene, principalmente, un contexto religioso.

De acuerdo a varios registros históricos del país vecino, esta costumbre en Venezuela data del año 1499 en la ciudad de Cumaná, estado Sucre.