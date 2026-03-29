Durante la Semana Santa los feligreses realizan diferentes rituales religiosos con el propósito de honrar la pasión y muerte de Cristo. Una de las actividades que más se realizan durante este tiempo de reflexión son las procesiones. Es común que las diferentes iglesias católicas desarrollen desfiles en los que exhiben imágenes de santos.

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A pesar de los años, esta práctica – que se mantiene ferviente entre los católicos en las diferentes iglesias del mundo – se ha convertido en una tradición de la Semana Santa que no puede faltar, por lo que muchos se preguntan: ¿Cuál es su origen?

De acuerdo con el experto Fermín Labarga, agregado del Instituto de Estudios Riojanos, el origen de las procesiones se basa en el teatro religioso.

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“En la Edad Media se realizaban en las iglesias y en los pórticos los autos de la Pasión, que eran escenificaciones que formaban parte de los oficios litúrgicos”, explicó.

“El viacrucis no es otra cosa que una imitación de lo que los peregrinos hacían en la Vía Santa o Vía Dolorosa de Jerusalén, que era acompañar a cristo con la cruz”, agregó.

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Según Labarga, con el paso de los años los desfiles se han ido transformando, por lo que actualmente no cuentan con actores, pero sí con la figura de santos con los que buscan recrear las escenas de la pasión de Cristo.

Se conoció que el inicio de las procesiones data del siglo XVI, pero el asentamiento de las procesiones se dio en un siglo después.

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El experto indicó que para la época de la Contrarreforma la iglesia estuvo amenazada por la reforma de Martín Lutero y por lo que pidió a sus creyentes expresar su fe.

Vale mencionar que en el siglo XVIII, el rey Carlos III prohibió la actuación de algunos penitentes que se flagelaban durante las procesiones. De esta manera, los desfiles se limitaron solamente a los cofrades que alumbraban con los cirios a las imágenes cargadas por otros miembros de las cofradías; además, estaban acompañados por cantores.

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Hasta la fecha, las variaciones no han sido muchas y se mantiene dicha tradición religiosa en cada Semana Santa.