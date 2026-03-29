Con el Domingo de Ramos se le ha dado oficialmente inicio a una nueva Semana Santa, la cual convoca a los católicos del mundo a vivir este tiempo desde la fe y con mucha reflexión.

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Desde esa óptica son muchas las expresiones que se suman para agradecer a Jesucristo la sangre que derramó en la Santa Cruz por la humanidad. Especialmente los artistas se reúnen para realizar muestras colectivas en las que plasman sus sentimientos hacia Dios.

En Barranquilla, este Jueves Santo 2 de abril a partir de las 4:00 p.m., en Luz Terraza Rock (Calle 72 No.38-42) se realizará la Exposición Sacra titulada ¡Aleluya! con la participación de 17 artistas visuales. Serán 20 obras expuestas de fotografías y pinturas que abordan desde muchas estéticas la exploración de la espiritualidad. Se realiza como un homenaje a las mujeres invisibles y a María Magdalena.

La exposición es con entrada libre y estará abierta hasta el domingo 5 de abril para las personas que estén interesadas en visitarla y quieran vivir la Semana Santa desde el arte.

El evento es organizado por la Fundación Casa de Hierro y Luz Terraza Rock.

Participan como artistas visuales: Beatriz Quesada, Hernando Martínez, Iván Sarmiento, Rafael Dederlé, Oscar Sir Avendaño, Ismael Rondón, Carlos Insignares, Diego Meza, Alberto Barros, Larry Mass, Rose Suárez, Haroldo Varela, Alonso Bilbao, Maneh, Adolfo Coll, Gonzalo Jinete y Marlon Escorcia.

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En el desarrollo de la exposición también habrá otras manifestaciones como la presentación del performance El Dios del silencio por Fabiola Acosta y una Vigilia poética a cargo de Billie Jean Madera, Wilberto Echeverría y Odimar Varela.