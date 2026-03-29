El Domingo de Ramos es el comienzo de la Semana Santa, una de las fechas más importantes para millones de creyentes cristianos en todo el mundo.

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Más allá de ser una tradición religiosa, es un día que representa un momento de reflexión profunda sobre la fe, la esperanza y el sacrificio.

Este día recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, un hecho que, según la tradición cristiana, fue recibido con alegría por el pueblo, que lo aclamó con ramas de palma y cantos.

1. Domingo de Ramos: Celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cumpliendo Zacarías 9:9. Fue recibido como Rey con hojas de palma, una señal de la esperanza en el Mesías. 🌿 pic.twitter.com/ApLaENSDCP — DIOS Une a Sus Hijos (@DiosUneSusHijos) April 20, 2025

También anticipa los momentos más difíciles de su historia, dando paso a los días de su pasión.

¿Qué significado tiene el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos tiene un doble significado que lo hace especial. Por un lado, refleja el reconocimiento de Jesús como figura importante para el pueblo; por otro, introduce el camino hacia su sufrimiento y muerte.

Durante las celebraciones, es común ver a los fieles participar en procesiones y llevar ramos bendecidos, que luego conservan como símbolo de protección y fe. Estas ramas no solo representan aquel recibimiento en Jerusalén, sino también el compromiso espiritual de quienes las portan.

Hoy es #DomingodeRamos2024: Conservamos las palmas para recordar que Jesús es nuestro rey y es bienvenido en nuestro hogar. #SemanaSanta2024



Colócalas con esta oración.🌿🙏⁣ pic.twitter.com/TEIJIXBIm3 — ACI Prensa (@aciprensa) March 24, 2024

¿Por qué se bendicen las palmas el Domingo de Ramos?

La bendición de las palmas es uno de los momentos más representativos del día. Este gesto busca recordar la bienvenida que recibió Jesús y, al mismo tiempo, invitar a los creyentes a renovar su fe.

Domingo de Ramos: contemplamos la Pasión del Señor. ¡Cuánto bien nos hace! San Francisco de Asís contempló esta imagen de Cristo en la capilla de San Damián; Jesús le habló al corazón y su vida se transformó. Años después meditaba la Pasión de Cristo y recibió en su cuerpo las… pic.twitter.com/uSomWtozPx — Padre Eduardo Hayen Cuarón 🇲🇽🇺🇸 (@padrehayen) March 29, 2026

Con esta celebración comienza un recorrido que culmina con el Domingo de Resurrección. Cada día de la Semana Santa tiene un significado particular, pero el Domingo de Ramos es la puerta de entrada a ese proceso de reflexión y transformación.

Así puede hacer una cruz con su hoja de palma

¿Sabes cómo hacer una cruz con las palmas? Aquí tienes un paso a paso para que puedas hacerla este Domingo de Ramos.



1. Toma la palma sosteniéndola con la punta hacia abajo.

2. Dobla hacia abajo el borde plano. Este será la parte superior de la cruz. (Qué tanto dobles dependerá… pic.twitter.com/n9hwtGqk3j — ACI Prensa (@aciprensa) March 27, 2026