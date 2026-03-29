Seguramente ha escuchado sobre los huevos de Pascua durante la Semana Santa, pues estos son uno de los elementos más representativos de esta celebración.

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Pero su significado va mucho más allá de lo decorativo o de una fecha comercial. Y es que mucho antes del cristianismo, el huevo ya ocupaba un lugar especial en diversas tradiciones. En civilizaciones antiguas, se le asociaba con la creación del universo y el inicio de la vida.

El huevo cerrado simboliza el sepulcro, mientras que al abrirse se interpreta como la victoria sobre la muerte y el inicio de un nuevo ciclo. Esta interpretación convirtió al huevo en un elemento clave dentro de las celebraciones de Semana Santa.

Por ejemplo, en antiguas creencias del Medio Oriente y Asia, se consideraba que el mundo había nacido a partir de un huevo cósmico. Asimismo, pueblos de distintas regiones lo intercambiaban durante la llegada de la primavera como señal de nuevos comienzos y fertilidad.

Con el paso del tiempo, el simbolismo del huevo fue adoptado por la tradición cristiana y vinculado directamente con la celebración de la Pascua. En este contexto, representa la resurrección de Jesucristo y la idea de una nueva vida.

La artista británica Eleanor pinta huevos de Pascua detallados con pinturas acrílicas, incluidas mariposas, erizos, conejos, pollos y flores.



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El huevo cerrado simboliza el sepulcro, mientras que al abrirse se interpreta como la victoria sobre la muerte y el inicio de un nuevo ciclo. Esta interpretación convirtió al huevo en un elemento clave dentro de las celebraciones de Semana Santa.

En algunos países, se decoran los huevos de Pascua con colores y diseños llamativos para luego regalarlos entre familiares y amigos.

Pexels Huevos de Pascua

Otra práctica muy popular es la búsqueda de huevos, especialmente entre los niños, quienes participan en juegos donde deben encontrarlos escondidos, una tradición que mezcla lo cultural con lo recreativo.

También los hacen de chocolate para regalar y así entre familia y amigos reviven un Domingo de Pascua muy feliz.