La NASA presentó a Rise, una pequeña mascota que viajará junto a los astronautas en la misión Artemis II.

La sonda Van Allen A reingresó a la Tierra ocho años antes de lo previsto, confirmó la Nasa

Científicos descubren cómo la ketamina cambia el cerebro en pacientes con depresión resistente

NASA anuncia cambios en su programa Artemis y ahora espera dos misiones a la Luna en 2028

Rise no es simplemente un adorno. Dentro de la nave Orion spacecraft, actuará como indicador visual porque cuando el peluche comience a flotar, los astronautas sabrán que ya están en microgravedad.

Este tipo de elementos, aunque sencillos, cumplen una función importante. Además de ser útiles, aportan un toque humano en medio de la tecnología avanzada que caracteriza este tipo de misiones.

X @adamonzon Rise, la mascota que acompañará a la tripulación de Artemis II

El diseño de Rise fue creado por un joven participante de California que logró destacarse entre miles de propuestas enviadas desde diferentes partes del mundo. Su idea se inspiró en una de las imágenes más icónicas de la exploración espacial: la famosa fotografía del “Earthrise”, capturada durante la misión Apollo 8.

El nombre “Rise” hace referencia precisamente a ese momento en el que la Tierra aparece sobre el horizonte lunar, simbolizando descubrimiento, esperanza y nuevos comienzos.

Redes sociales El diseño de esta mascota lunar estuvo a cargo de Lucas Ye de Mountain View en California

Visualmente, la mascota representa una luna sonriente con detalles que evocan el espacio, como estrellas, cohetes y la vista del planeta Tierra.

¿Cuándo es el lanzamiento de Artemis II?

La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y tendrá una duración aproximada de diez días. Durante este tiempo, los astronautas viajarán alrededor de la Luna con el objetivo de probar sistemas clave para futuras expediciones.

El lanzamiento está previsto para el miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, utilizando el potente cohete SLS, diseñado para llevar misiones más allá de la órbita terrestre.