La quinta edición de la Cátedra Álvaro Cepeda Samudio se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de abril en la Universidad del Norte con una agenda que reúne a escritores, periodistas, editores y artistas alrededor de la obra y el legado del autor barranquillero, en el marco de los 100 años de su nacimiento.

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La jornada del jueves 16 iniciará a las 9:00 de la mañana en el Salón Tita Cepeda de la Biblioteca Karl C. Parrish, con las palabras de apertura a cargo de varias personalidades invitadas.

Media hora después, a las 9:30 a. m., el periodista Camilo Hoyos ofrecerá la charla ‘¡Qué casón!’, en la que hará un repaso por La casa grande, una de las obras fundamentales de la literatura del Caribe colombiano.

A las 10:30 a. m., en el mismo escenario, se realizará el conversatorio ‘Jonrón con bases llenas’, en el que Bertha Arnedo y Felipe Merlano, autores del libro 9 innings, dialogarán con Walter Hernández sobre la historia del Caribe contada a través del béisbol.

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La programación continuará en la tarde, a las 3:00 p. m., con el lanzamiento de ‘El poder de la lectura’, una edición especial de ‘Todos estábamos a la espera’, dirigida a la comunidad uninorteña. En este espacio participarán Tita Cepeda, Alana Farah y Alexandra Vives. Más tarde, a las 5:00 p. m., en el lobby del bloque G, se abrirá la exposición ‘Sobre un mar pueblerino’, en la que cinco artistas colombianos reinterpretan la obra de Cepeda Samudio desde distintas técnicas.

El viernes 17 de abril las actividades se trasladarán al restaurante-bar La Cueva. A las 10:30 de la mañana se llevará a cabo el conversatorio ‘Colombia 2026: el rol del periodismo independiente’, con la participación de Daniel Schwartz, Tatiana Velásquez, Kirvin Larios y Viridiana Molinares, quienes abordarán los retos y responsabilidades del ejercicio periodístico en el país.

En la tarde, a las 4:00 p. m., se presentará la revista Huellas (volúmenes 116-117) en el espacio ‘Revistología: ¿por qué fracasan (o no) las revistas?’, con una charla guiada por Fabián Buelvas junto a Ángel Unfred, José Ruiz, Loor Naissir e Ivonne Arroyo.

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La jornada de cierre comenzará a las 6:00 p. m. con la presentación de la reedición de ‘Todos estábamos a la espera’, en una conversación con Aida Bossa, Gonzalo Fuenmayor y Rita Bendek. Finalmente, a las 8:00 p. m., se realizará ‘Onomástico: la fiesta’, un evento de celebración por el centenario del escritor, con la participación de Bantous y César Páez.

Durante dos días, la cátedra ofrecerá un recorrido por la obra de Álvaro Cepeda Samudio desde distintas miradas, combinando reflexión académica, diálogo cultural y actividades abiertas al público.

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