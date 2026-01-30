Este jueves 29 de enero, RTVC Sistema de Medios Públicos recordó la vida y legado de Elkin Ramírez, líder de la icónica banda Kraken y uno de los referentes más influyentes del rock colombiano. Se realizó en colaboración con Radiónica y Señal Colombia.

Lea más: Usiacurí conmemora el 103 aniversario de la muerte del poeta Julio Flórez

El especial ofreció un recorrido por la carrera de Ramírez, fallecido en 2017, mostrando cómo su música y su mensaje impactaron a varias generaciones dentro y fuera de Colombia. Incluye material audiovisual inédito y entrevistas con figuras del rock como Juanes y Adrián Eduardo Barilari, vocalista de Rata Blanca, y construye un retrato cercano de un artista que convirtió la música en una forma de resistencia frente a la enfermedad.

Después de su emisión en televisión, el documental titulado ‘El Titán’ estará disponible en la plataforma gratuita RTVCPlay, junto a ‘Huella y camino: Kraken, la historia’, un documental que explora el legado de la banda a través de imágenes, archivos y canciones que muestran su importancia en la escena musical del país.

Ver más: La saga de ‘The Beatles’ de Sam Mendes revela primeras fotos de los actores caracterizados

Con esta iniciativa, RTVC reafirma su compromiso con la memoria cultural y musical de Colombia, destacando a los artistas que han contribuido a construir identidad, comunidad y patrimonio a través de la música.