En el marco de la Alianza de Cooperación Social entre la Alcaldía de Usiacurí y la Fundación COPROUS, se anuncia la programación oficial para conmemorar el 103.º aniversario del fallecimiento del excelso poeta Julio Flórez, homenaje que desde el año 2001 se viene realizando en su última morada, el Inmueble Patrimonial Julio Flórez.

Esta casa, Bien de Interés Cultural de los colombianos (BIC-Nal), hoy transformada en un «Laboratorio de Vida» donde no solo descansan los restos de nuestro poeta nacional, sino que también florecen los sueños de cientos de jóvenes de la Escuela de Liderazgo Transformacional María Ramos de Macías, quienes encuentran allí una alternativa para apartarlos de los flagelos sociales y una ruta para su proyecto de vida.

Agenda conmemorativa

8:00 a. m. Conversatorio “Juventud y Sueños”, un espacio inspirador donde los adolescentes de la Escuela de Liderazgo Transformacional María Ramos de Macías dialogarán con reconocidos líderes asistentes al evento para saber ¿Cómo han logrado su proyecto de vida?

9:00 a. m. Acto protocolario de ofrenda floral en el busto del poeta, rindiendo honores a su memoria con el acompañamiento de autoridades locales y departamentales, familiares del poeta, medios de comunicación y la comunidad de Usiacurí.

Lanzamiento: Campaña Nacional por el Inmueble Patrimonial Julio Flórez Esta iniciativa busca “tocar los corazones” de los colombianos, generar sinergias y unir voces para mantener en condiciones dignas este sitio histórico.

Gobernación del Atlántico

“El patrimonio ha dejado de ser algo estático para convertirse en un laboratorio de vida y atractivo turístico para el desarrollo económico de nuestra comunidad de Usiacurí, afirma la dirección de la Fundación COPROUS. Seguiremos perseverando y generando sinergias para que este símbolo de nuestra identidad se mantenga bello”.