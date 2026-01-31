Las tablas del teatro hoy no retumban de felicidad, son momentos tristes para la cultura barranquillera, tras conocerse el fallecimiento de Édgar Manuel Sánchez García, conocido popularmente como Manuel Sánchez, titiritero, fundador de Luneta 50 y gestor cultural, en la noche del viernes.

Lea Luto en el teatro: falleció Manuel Sánchez, director de ‘Luneta 50’

Así lo han dejado saber colegas y amigos cercanos de este hombre que trabajó por la cultura de la ciudad incansablemente. Precisamente, su Luneta 50, que fundó junto al amor de su vida Zoila Sotomayor, lo despidió con un mensaje emotivo.

“Caminó, caminó, caminó hasta que... Hoy, con dolor en nuestro corazón, despedimos a Manu. No alcanzan las palabras, los llantos, los títeres ni los cuentos para describir lo que significó su presencia y amor en la vida de Zoila, Simón, Mingo, Sally, Luca y Gael. Lo que significó para muchísimos artistas y amigos que giraron y giran en torno este sueño llamado Luneta 50”, escribió la casa cultural.

Añadieron: “Gracias por enseñarnos a vivir la vida de una manera distinta, te amamos y siempre estarás en nuestros corazones”.

Aquí “Ser reina me abrió un camino en la vida”: Katya González

También, Darío Moreu, otro baluarte del teatro y fundador de Ay Macondo Teatro, en redes sociales dijo que la vida nos juntó en 1974, en la Normal de La Hacienda.

“Éramos jóvenes y en los recreos —que eran más bien encuentros— compartíamos visiones, preguntas y esa necesidad temprana de pensar el teatro como forma de estar en el mundo. La vida volvió a cruzarnos en 1987, en La Retorta Viva, espacio que programaba Arrocónmago bajo el liderazgo de Manuel y Lucho, mientras nosotros llegábamos con La Papaya Partía. El teatro, otra vez, como lugar de coincidencia y conversación”.

La foto con la que lo despidió fue tomada en 1998, en un Festival Iberoamericano en Bogotá, cuando Manuel hizo parte de la comparsa Carnavalada, uno de esos momentos importantes compartidos por estos dos grandes.

Además Señal Colombia estrena ‘El Titán’, un tributo a la vida y obra de Elkin Ramírez

“Hoy duele la ausencia, pero permanecerá por siempre lo compartido: el camino, la complicidad, las ideas, la memoria viva del teatro que nos reunió. Buen viaje, viejo Manu. Un abrazo a toda la familia. Los queremos, Ay Macondo”.

Asimismo, el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dijo: “Adiós, querido ‘Manu’, como te decíamos de cariño. El Caribe tendrá un contador de historias desde el cielo. Dejaste una huella imborrable en la cultura del Atlántico y la región, siendo un gran gestor. Te recordaremos como un luchador incansable por el arte, liderando desde Luneta 50 proyectos tan bacanos como el ‘Caribe Cuenta’. Toda nuestra solidaridad con su esposa Zoila, hijos y demás familiares”.

Adiós, querido ‘Manu’, como te decíamos de cariño.



El Caribe tendrá un contador de historias desde el cielo. Dejaste una huella imborrable en la cultura del Atlántico y la región, siendo un gran gestor.



Te recordaremos como un luchador incansable por el arte, liderando desde… pic.twitter.com/ks14mGkTQG — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) January 31, 2026

También, la periodista y gestora cultural Carolina Ethel, comentó “yo no sería quien soy sin su amor y sin su abrazo. Sin su guía. Y si, sin su regaño. Sin su mirada amorosa celebrando mis pasos. Sin su corazón, desde siempre herido, sosteniendo el mío remendado”.

También Con corona en mano, los reyes del Carnaval de la 44 se alistan para su gran noche

“Manuel y su luneta siempre llena, aunque en libros de contabilidad se mirara menguante, fue mi refugio, ha sido mi casa, mi maestro, mi amigo, mi ídolo y mi fan. Mi corresponsal de palos de mango y hojas en forma de corazón. Abrazo eterno, Manu… Zoilé, Simon, Sally, Mingo, familia amada de Luneta 50 y La Tropa de Melquíades”, finalizó Ethel.

De igual forma, La Corporación Cultural Tradición & Cultura y el Festival Internacional de Cuenteros Akuentajuí lamentaron profundamente la partida de Manuel Sánchez.

“El teatro y la cuentería pierden hoy a un creador generoso, y nosotros a un amigo cuya palabra, alegría y pasión quedarán para siempre en cada escenario y en cada corazón que tocó. Acompañamos con afecto y solidaridad a su familia, a la gran familia de Luneta 50 y al Festival Internacional de Cuenteros El Caribe Cuenta”.

Más El Malecón del Río se inunda de Carnaval este fin de semana

También, el colectivo de Arro’conmango Teatro, del que fue fundador, escribió: Hoy no despedimos a Manuel Sánchez (Manu). Hoy lo recordamos vivo. Vivo en la risa detrás del telón,en la terquedad hermosa de hacer teatro cuando todo decía que no, en los primeros pasos de Arro’conmango, cuando el arte era hambre, urgencia y fiesta a la vez. Manuel fue semilla, fue camino, fue voz fundadora. Desde Arro’conmango celebramos su vida entregada al teatro, su paso generoso por esta casa y el vuelo que luego emprendió con Luneta 50”.