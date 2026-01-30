Carnaval de Barranquilla presenta una variada agenda cultural en el Malecón del Río para este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, como parte de la programación de PreCarnaval, con actividades pensadas para niños, jóvenes, familias, barranquilleros y visitantes.

Espacios tradicionales como Paco Paco, el Encuentro de Comedias y Río de Tradiciones llenarán de música, danza, artes escénicas y expresiones folclóricas uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La jornada iniciará el sábado 31 de enero a las 3 de la tarde con Paco Paco, espacio especial dedicado a los niños, que abrirá con un concierto a cargo de Innova School, con la participación de los pequeños talentos de La Voz, y la animación del personaje del Carnaval de los Niños, Paco Paco.

En escena estarán los grupos Cádiz, Comparsa Al Son Caribe, Marimondas Kids del barrio San Roque, Comparsa África Insólita, Francis, Cumbiamba Infantil La Soberana, Semillas del Caribe, Dance Studio, Cumbiamberitos de la 40, Vaciloncito de Montecristo y la Escuela de Danzas de Natalie Rincón. También el grupo de millo juvenil Los Soneros de Curramba, dirigido por Lilian Ospino Martínez.

Como anfitriones de la jornada estarán los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta Tobón y Joshua Torres Meléndrez.

A partir de las 5:00 p. m., en el mismo escenario, se dará inicio al Encuentro de Comedias, con la participación de los colectivos Camaleón, Teatro Expecies, Curramba Teatro, Criticones de Sabanalarga, Marco Fidel Suárez y LABT, teniendo como padrino al reconocido cuentero Reinaldo Ruiz. Antes de bajar el telón, el público disfrutará de la presentación musical de Dolcey Miguel Gutiérrez, con un repertorio musical cargado de sabor carnavalero.

El domingo, el Malecón del Río será escenario de Río de Tradiciones, un recorrido por las expresiones folclóricas que dieron origen al Carnaval de Barranquilla y que inspiraron su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La programación contará con la presentación de Congo Rumbero, Cumbiamba La Soberana, Caimán Juvenil de Javier Rodríguez, Marimondas del Barrio Abajo de Paragüita, Negritas Puloy de Montecristo y la Cumbiamba del Barrio Abajo, en una puesta en escena que dialoga con la galería a cielo abierto del Malecón.

Con esta agenda, el Carnaval de Barranquilla culmina una semana dedicada a los barrios, corazón de la Fiesta, recorriendo la ciudad de norte a sur con la coronación de las Reinas Populares en sus palacios reales, actividades para niños que fortalecen el semillero del Carnaval y espacios como el Encuentro de Comedias, que impulsan a los portadores de las artes escénicas. El próximo fin de semana darán inicio los grandes desfiles del Carnaval de Barranquilla 2026.