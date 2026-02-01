En medio de una mágica noche que exaltó las raíces culturales del Caribe colombiano, se celebró el sábado 31 de enero el 41° Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo 2026 en la plaza principal de Juan de Acosta, donde decenas de candidatas de diferentes municipios compitieron por la ansiada corona que representa la identidad, el folclor y la tradición del millo, producto agrícola y símbolo cultural del Atlántico.

La festividad, que hace parte de la Ruta de la Tradición promovida por la Gobernación del Atlántico bajo el lema “Donde todo comenzó”, reunió a cientos de visitantes para disfrutar de música, danza, muestras gastronómicas y la emblemática flauta de millo como hilo conductor de la fiesta.

Según información difundida en redes sociales de eventos relacionados con las celebraciones del Carnaval 2026, Maria Andrea Trout, la representante del municipio de Piojó, fue coronada como Reina Intermunicipal del Millo 2026, imponiéndose entre las aspirantes que mostraron su talento, gracia y conocimiento del folclor atlanticense. Este título la convierte en embajadora cultural del millo por todo el departamento durante el año.

Organizadores, autoridades municipales y departamentales destacaron la importancia del evento no solo como una competencia de belleza, sino como un escenario para preservar saberes tradicionales y reforzar el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones con las expresiones culturales del Caribe colombiano.

La celebración culminó con el desfile final y una noche llena de música y danza que reafirmó a Juan de Acosta como un punto de encuentro para la cultura y las raíces folclóricas del Atlántico en esta temporada de precarnaval.