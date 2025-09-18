Palmeiras logró un gran triunfo este miércoles al derrotar a domicilio por 1-2 a River Plate en un encuentro disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con goles de Gustavo Gómez a los 5 minutos y Vitor Roque a los 41, el Verdao sumó una valiosa victoria ante el equipo Millonario, que descontó a los 89 a través de Lucas Martínez Quarta.

La serie se definirá el próximo miércoles en el Allianz Parque de São Paulo.

Palmeiras tuvo un arranque a puro fútbol con un Vitor Roque incontrolable y un José Manuel López letal ante un River Plate que se mostró perdido.

Y en este contexto en el minuto 5 llegó un tiro de esquina para la llegada limpia de Gustavo Gómez para convertir con un certero golpe de cabeza que dejó sin opciones al portero Franco Armani.

El Verdao no cedió en su control del balón y en el minuto 18 Andreas Pereira de tiro libre exigió a Franco Armani y dos minutos después Lucas Evangelista cabeceó un tiro de esquina del propio Pereira, pero el palo le dijo que no.

River lo equilibró en el juego, aunque Palmeiras se mantenía como el más peligroso y en el minuto 40 la presión alta del Verdao rindió sus frutos para que José Manuel López asistiera a Vítor Roque, que definió al segundo palo ante la salida de Franco Armani para duplicar la diferencia.

Al inicio del segundo tiempo, Marcelo Gallardo determinó los ingresos de Juan Fernando Quintero y Lucas Martínez Quarta y River tuvo más dominio del balón para intentar descontar con tres tiros de esquina consecutivos.

La lesión de Sebastián Driussi determinó el ingreso de Facundo Colidio, y desde el minuto 69 el técnico Abel Ferreira determinó los ingresos de Emiliano Martínez, Facundo Torres y Raphael Veiga.

En el minuto 74, el local avisó con un disparo desde fuera del área en un remate que se fue cerca del segundo palo de la portería defendida por Weverton.

A falta de siete para el final del partido en un despeje de Weverton en el área con impacto sobre Gonzalo Montiel, que generó que el VAR llamara al árbitro Jesús Valenzuela, pero en su definición de la jugada determinó la infracción, pero aclaró que previo haba offside del defensa riverplatense.

En el minuto 89, Lucas Martínez Quarta recibió un pase en el borde del área por parte de Juan Carlos Portillo y sacó un remate que se desvió en Bruno Fuchs y se metió en la portería de Weverton, para el descuento y el 1-2 final.

Con este triunfo, Palmeiras buscará sellar la clasificación como local el miércoles próximo en el Allianz Parque de São Paulo, ante un River Plate que irá por la hazaña de visitante.

Ficha Técnica

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz (m.46, Lucas Martínez Quarta), Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez (m.46, Juan Fernando Quintero), Kevin Castaño, Ignacio Fernández (m.77, Santiago Lencina); Sebastián Driussi (m.57, Facundo Colidio) y Maximiliano Salas (m.77, Miguel Ángel Borja).

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira (m.74, Raphael Veiga), Aníbal Moreno (m.69, Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (m.85, Allan Ellias), Felipe Anderson (m.85, Bruno Fuchs); Vitor Roque (m.74, Facundo Torres) y José Manuel López.

Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 0-1, m.5: Gustavo Gómez. 0-2, m.41: Vitor Roque. 1-2, m.89: Lucas Martínez Quarta.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela. Amonestó a Paulo Díaz, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Weverton y Facundo Torres.

Incidencias: partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Antonio Vespucio Liberti ‘Monumental’, de Buenos Aires.