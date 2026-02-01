En una noche llena de música, tradición y color, Chary Gerónimo Cabana fue coronada como Sirena Departamental de la Cumbia 2026 durante la gran final del XXIX Sirenato de la Cumbia, evento folclórico que se llevó a cabo el sábado 31 de enero en la Plaza Principal Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia, como parte de la Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico 2026.

El Sirenato de la Cumbia exalta la cumbia como ritmo fundacional del Caribe colombiano, celebración que reúne a representantes de diversos municipios, corregimientos y agrupaciones culturales del departamento para rendir homenaje a una de las expresiones más emblemáticas de la identidad atlanticense.

Desde las primeras horas de la jornada, la plaza se llenó para presenciar la elección de la nueva soberana del folclor. Las candidatas compitieron en distintas pruebas de elegancia, presencia escénica y expresión cultural, destacando no solo por su belleza, sino por su conocimiento y pasión por la cumbia, su historia y su baile tradicional.

La coronación de Chary Gerónimo Cabana, que fue transmitida por el canal regional Telecaribe, marcó el cierre de un certamen que durante tres noches llenó de música, tambores y flauta de millo el municipio costero.

Su triunfo fue recibido con aplausos por familiares, amigos y por la comunidad que llenó la plaza hasta altas horas de la noche para celebrar este momento de tradición y orgullo cultural.

Además del concurso de Señorita Cumbia, la programación incluyó desfiles, conversatorios culturales y muestras artísticas que buscaron poner en valor no solo la música, sino también las raíces ancestrales de la región, reforzando la importancia de preservar estas manifestaciones en las nuevas generaciones.

Con este evento, Puerto Colombia reafirma su posición como uno de los epicentros culturales del folclor caribeño colombiano, recordando que la cumbia no es solo un ritmo, sino una expresión viva de historia, identidad y comunidad.