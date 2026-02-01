La lluvia no fue impedimento. A pesar del fuerte aguacero con el que despertó la ciudad de Barranquilla este domingo, miles de carnavaleros se han dado cita para disfrutar de la edición 23 de la Guacherna fluvial.

El río Magdalena ha vuelto a ser el escenario principal del Carnaval de Barranquilla de este desfile náutico que integra tradición, música y cultura.

Con Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval y Reina de los Marinos, liderando la celebración, los asistentes disfrutan de música en vivo durante el recorrido fluvial, con la participación del grupo Bananas, Fausto Chatela y la orquesta Son Marino de la Armada Nacional, quienes aportan ritmo y alegría a esta fiesta sobre el río.

Vestida de ‘Azul del Magdalena’, la pieza está inspirada en el movimiento del río y la energía de la guacherna, este vestido celebra la fluidez, el ritmo y la identidad.

Su tono azul profundo evoca el cauce fluvial, mientras los flecos largos en mangas y falda acompañan cada paso como corrientes de agua en movimiento.

El diseño cruzado en el frente y la espalda crea una silueta envolvente y dinámica, combinando sensualidad y fuerza. Confeccionado en materiales ligeros y flexibles, el vestido está pensado para el baile, la resistencia y el brillo escénico, convirtiendo el cuerpo en parte viva de la celebración.

Vestido corto de silueta ajustada con cuerpo superior cruzado que genera un escote profundo y espalda en “X”, logrando una estética geométrica contemporánea. Incorpora falda con flecos largos degradados que aportan volumen, textura y movimiento, con cintura definida por una faja estructurada.

Confeccionado en materiales flexibles y brillantes, presenta patronaje anatómico que optimiza soporte, caída de flecos y funcionalidad escénica.

La pieza fue realizada por las estudiantes Gina Gutiérrez, Danna Jiménez, Valeria Reyes de la Universidad Autónoma del Caribe en colaboración con la artesana Luz Elis Córdoba.

“Para mí es un honor poder acompañarnos en la Guacherna fluvial 2026. Ya saben que el próximo año no se lo pueden perder, también estaré acá”, dijo la soberana.

Otro de los que llegó fue el Momo, Adolfo Maury Cabrera, quien destacó que este evento es además como un homenaje al Magdalena del cuál se cumplen 525 años del descubrimiento de su desembocadura.

“Es importante, es chévere, estar en este gran evento fluvial. Y a la vez le hacemos un homenaje a Río Magdalena, que este año está de aniversario de 525 años. La lluvia no ha sido impedimento. Gracias a Dios, pues, escampó y esto es un buen presagio de lo que viene en este gran evento, que pretende que todos nos divirtamos, que pasemos un rato y chévere, y ante todo, un preámbulo a lo que va a ser este Carnaval”, dijo a EL HERALDO.

El evento es organizado por la Acción Social Naval, brazo solidario de la Armada de Colombia y cuenta con el apoyo de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla”

y la Naviera Fluvial de Barranquilla, garantizando un desarrollo seguro y organizado que fortalece la relación histórica de la ciudad con el río Magdalena.

La Guacherna Fluvial se lleva a cabo por el Campamento de las Flores, sobre la Vía 40, en la Capitanía de Puerto de Barranquilla.

Más allá de la celebración, la Guacherna Fluvial se proyecta como un espacio para

resaltar la importancia de los escenarios fluviales, el uso responsable de las vías de navegación y los recursos marítimos de la ciudad, invitando a la ciudadanía a reconocer el río como un capital estratégico para el desarrollo urbano, económico y social de Barranquilla

Ya se que todos estamos contra viento y marea es un honor estar aquí representando al departamento. Quiero invitarlos a que vivan conmigo la ruta de la tradición en cada uno de los municipios. Vivan conmigo el Carnaval del Atlántico.