Luego del deceso de la médico Julie Nataly Bohórquez Romero que se registró el domingo 15 de marzo a raíz de un siniestro marítimo en el sector de Agua Azul, zona turística de Barú, la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, se pronunció este lunes 16.

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A través de un comunicado la autoridad marítima informó que adelantará las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se presentó el siniestro y así determinar las acciones administrativas y/o jurisdiccionales, de acuerdo con sus competencias.

Indica además que el siniestro marítimo se presentó presuntamente durante una actividad náutica recreativa en la zona con una motonave y ello, la Dimar, una vez recibió la información sobre la emergencia, activó a través de la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Estación de Guardacostas de Cartagena.

Hizo un llamado a la comunidad en general y a los prestadores de servicios náuticos a cumplir estrictamente con las normas y recomendaciones de seguridad marítima, con el fin de prevenir accidentes.

La médico Julie Nataly Bohórquez Romero era nativa de Florencia, Caquetá donde laboraba en el Hospital Departamental, y su presencia en Cartagena se debía a que estaba participando en un congreso médico.

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