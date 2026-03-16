Por medio de un comunicado, Ecopetrol informó este domingo 15 de marzo que en la Refinería de Cartagena hubo que apagar las unidades de proceso por cuenta de una falla en el suministro de energía eléctrica.

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La compañía explicó que se activaron los protocolos internos y que no se reportaron afectaciones a personas ni a la infraestructuras.

“Al momento, las unidades de procesos se encuentran en modo seguro y energizadas. Ecopetrol informa que, hoy domingo 15 de marzo de 2026, se presentó una afectación en el suministro de energía eléctrica a la Refinería de Cartagena, que produjo el apagado de las unidades de proceso”, se lee en el comunicado de Ecopetrol.

Se agregó en el escrito que se activó un “plan de contingencia” con el objetivo de manejar el evento y avanzar en el restablecimiento progresivo de las operaciones afectadas.

Aseveró Ecopetrol que este hecho no representa algún riesgo en el suministro de combustibles en el territorio nacional.

Señaló la empresa que “este hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país, dado que la Refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional”.

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En el escrito también se indicó que por este hecho se empezará una investigación para determinar las causas del incidente.

Hay que recordar que Reficar, como es conocida la refinería, es uno de los principales complejos industriales del país y una de las infraestructuras energéticas más relevantes de la región.