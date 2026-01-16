La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer los nuevos valores de las tarifas de peajes que comenzaron a regir este viernes 16 de enero en las principales vías de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba y La Guajira.

En la región Caribe, el incremento se fijó en las vías entre Cartagena–Barranquilla, la Ruta del Sol Sector 3 y el eje Santa Marta–Riohacha–Paraguachón, considerados estratégicos para el transporte de carga, el turismo y la movilidad interdepartamental.

En el proyecto Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, operado por la concesión Ruta Costera S.A.S., se registran las tarifas más altas de la región.

En el Atlántico, en la categoría 1, el peaje de Puerto Colombia quedó en $20.700; en la categoría 2, $31.200; Galapa y Juan Mina se ubican en $10.000 en la categoría 1, mientras que en la 2 se fijó en $ 14.400.

Cabe recordar que desde el pasado 12 de noviembre de 2025 se prorrogó la suspensión por seis meses del cobro en la caseta Papiros para vehículos particulares y buses.

En Bolívar, el peaje de Marahuaco alcanza los $22.200 en la categoría 1, mientras que en la 2 se fijó en $33.300, convirtiéndose en uno de los más costosos del Caribe.

Por su parte, la concesión Autopistas del Caribe, que opera en el corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, por la vía oriental y por la Cordialidad, el costo comenzó a aplicarse desde el pasado 10 de enero.

Los costos para el 2026 se establecieron en el Atlántico, en el peaje de Sabanagrande y Galapa, en la categoría 1 en $13.300 y en la 2 $14.700. Sin embargo, desde inicios de año, algunos líderes de la comunidad han protestado exigiendo la exención del cobro de estas dos categorías.

Precisamente, ante los problemas de orden social que se han presentado en esta vía, la concesión realizó de manera anticipada la terminación del contrato, el cual pasará a manos de la ANI en julio de este año.

Mientras que en Bolívar, en el peaje de Bayunca, la tarifa para la categoría 1 quedó en $12.600, mientras que para la categoría 2 se fijó en $13.900. En el peaje de Turbaco, el valor para vehículos de categoría 1 es de $5.800 y para la 2 es de $12.900. Por su parte, en Pasacaballos, la tarifa para categoría 1 es de $12.800 y para categoría 2 asciende a $13.700.

Ruta del Sol: impacto en Cesar y Magdalena

En el corredor Ruta del Sol Sector 3, administrado por Yuma Concesionaria S.A., los valores oscilan entre $12.200 y $14.100.

En Cesar, Morrison cuesta $12.200, mientras que Pailitas y Curumaní quedaron en $12.500. En Magdalena, los peajes de Plato y El Difícil alcanzan los $14.100.

Córdoba y Sucre: tarifas intermedias

En la Transversal del Caribe, a cargo de Autopistas del Caribe S.A.S., el peaje La Apartada, en Córdoba, quedó en $10.900, mientras que La Esperanza, en Sucre, se ubica en $9.700.