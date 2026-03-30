En un mensaje en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter en contra de la Fiscalía General de la Nación, asegurando que no está investigando sobre la denominada ‘Junta del narcotráfico’, algo en los que ha insistido el mandatario nacional.

Leer también: Presidente Petro anuncia el fin del servicio militar obligatorio

“El silencio de la Fiscalía General y los cuerpos investigadores es proverbial sobre la “Junta del narcotráfico” no les sirve el resultado porque solo quieren hablar del Clan del Golfo e Iván Mordisco que siempre se escapa, porque saben que son los segundos de la cadena y los primeros tienen tratos judiciales con la DEA y están dentro de la fiscalía, la prensa y la política, como estaba Sebastian Marset y los socios que asesinaron al fiscal paraguayo Pecci en Cartagena", se lee en la primera parte de la publicación del presidente.

Y agregó: “Cómo son del cartel de las esmeraldas y del centro del país esos sí no se investigan. La investigación sobre los fiscales de la junta del narcotráfico está frenada. Al presidente le dicen loco, porque dice que el clan del golfo, Iván Mordisco, la segunda marquetalia y los alcaldes del supuesto cartel de los solos, solo obedecen a italianos, albaneses y mexicanos enviados por el cartel de Dubai”.

El jefe de Estado hizo referencia a una noticia publicada por El Tiempo sobre la captura en el aeropuerto de Dubái de un capo colombiano que viajaba a Bali, ocurrida el pasado viernes.

Según el medio nacional, el capturado es conocido con el alias Burger King y tiene activo un proceso por narcotráfico en una corte de Texas, Estados Unidos.

El informe precisa que el capo aparece en algunos organigramas de la llamada ‘junta directiva del narcotráfico’, algo que para Estados Unidos y otras agencias no existe.

También señala El Tiempo que con la identidad revelada Humberto A. Castaño, no le figuran procesos en Colombia.

No es la primera vez que el presidente Petro se refiere a la denominada ‘Junta del narcotráfico’. Ha asegurado que varios grupos armados en Colombia operan bajo el mando de esa supuesta organización, que tendría como centro de operaciones a Dubái.