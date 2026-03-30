El presidente Gustavo Petro anunció este lunes en sus redes sociales que se acaba el servicio militar obligatorio en el país.

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“Prometí en campaña acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital. No solo es voluntario sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa ya había dado detalles sobre el Decreto 1075 de 2025, que permite prorrogar de forma voluntaria la etapa de formación dentro de las Fuerzas Armadas.

La medida dispone que quienes decidan adelantar dicha formación, actualmente es de 18 meses para quienes no han terminado el bachillerato y de 12 meses para los que sí lo han finalizado, puedan optar por prorrogar su permanencia entre 6 y 12 meses adicionales, sujeto a cupos disponibles en el Ejército, la Armada o la Policía, y de acuerdo con las necesidades de cada fuerza pública.

Para poder pedir esa prórroga, los jóvenes deberán presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación al licenciamiento, contar con una evaluación favorable de desempeño por parte de su comandante y no tener sanciones disciplinarias, penales o administrativas.

Y, así mismo, la norma permite desistir de la solicitud de extensión en cualquier momento.

El decreto, que entró en vigencia desde el pasado 15 de octubre de 2025, cuando fue firmado por el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, va acompañada de la consolidación del programa Servicio Social para la Paz, que ofrece a los jóvenes una alternativa al servicio militar tradicional, para que los participantes pueden contribuir en iniciativas de gestión del riesgo, medioambiente, educación, derechos humanos, entre otras, en vez de servir en uniforme.

Lo que se ha dicho es que los seleccionados en este programa recibirán un certificado equivalente a la libreta militar, además de reconocimiento por la experiencia como primer empleo.