La candidata presidencial ganadora de la consulta de la centroderecha, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, saludó la designación de la senadora indígena Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial del también senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

“La visión de país de Iván Cepeda es radicalmente equivocada. La ‘Paz Total’, diseñada y liderada por él durante el gobierno Petro es tal vez el fracaso más grande en políticas públicas que ha visto el país en 50 años. Y el otro gran eje de su visión de país, su estatismo obsesivo, destruiría además de la salud, múltiples otros sectores, y erosionaría un tejido muy valioso de alianzas público-privadas funcionales”, se lee en el mensaje publicado por la candidata en X.

“A pesar de todo ello, felicito de corazón a @aida_quilcue por su candidatura vicepresidencial. Conozco a Aída Quilcué porque además de ser colegas como congresistas, fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa e íntegra”, agregó Valencia Laserna.

Y concluyó en este sentido la senador uribista: “A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como colombiana y como caucana su gran liderazgo y su nuevo rol en la política”.