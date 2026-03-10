Dos de los candidatos más fuertes de cara a las elecciones del 31 de mayo han anunciado su fórmula vicepresidencial: Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que eligió a la líder indígena Aida Quilcué, y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, que se unió con el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

Así, la mayor expectativa recae ahora en Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuya candidatura presidencial se materializó en la noche del domingo 8 de mayo tras ganar la Gran Consulta por Colombia.

Todo apunta a que su fórmula vicepresidencial podría ser el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, quien fue la gran sorpresa de la Gran Consulta por Colombia al obtener más de un millón doscientos mil votos, solo por debajo de la ganadora: Paloma Valencia, que sumó más de 3,2 millones de sufragios.

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda La senadora y candidata del partido Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, celebra luego de ganar 'La gran consulta por Colombia'.

La cantidad de votos de Oviedo lo convierte en un importante líder político, con poder de negociación de cara a la primera vuelta presidencial, el próximo 31 de mayo.

Por ello, tras conocerse los resultados de los comicios de las consultas interpartidistas el nombre de Juan Daniel Oviedo comenzó a sonar con fuerza como fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático.

Valencia lo felicitó por su gran desempeño en los comicios y la campaña: “Un reconocimiento especial por haber obtenido un gran respaldo en esta elección, más de un millón de votos. Has hecho la campaña en flota, caminando, viviendo en Soacha, con austeridad. Ha sido una campaña feliz, llena de inteligencia. (...) Tu vida conmueve, pero, sobre todo, mueve porque muestras que todo es posible con la voluntad férrea y el amor de quienes nos rodean. Eres libre y perfecto tal y como eres. Tu ejemplo nos inspira a escuchar con la cabeza, a amar lo diferente, y darlo todo por Colombia”.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo expresó estar abierto a escuchar propuestas, incluida la de una candidatura a la vicepresidencia. Sin embargo, advirtió que hay algunas diferencias que se mantienen con Paloma Valencia, por ejemplo su posición frente al acuerdo de paz, y que por eso deben dialogar para encontrar puntos de unión en una eventual campaña conjunta.

Josefina Villarreal Juan Daniel Oviedo durante una entrevista en EL HERALDO.

“Necesitamos entender cuál va a ser la relación de Paloma con el partido y cuáles son los elementos fundamentales de la propuesta que se está construyendo para saber si hay afinidad y si hay cosas para poder aportar y sumar”, sostuvo en ‘Blu Radio’.

Aunque varios candidatos de las primarias de la centroderecha están de acuerdo con que el exfuncionario del gobierno del expresidente Iván Duque sea el vicepresidente de Paloma Valencia, esta dijo que debe tratar el asunto también con su partido, el Centro Democrático, por el que fue nominada también previamente a través de una encuesta a aspirar a la Casa de Nariño.

El lunes 9 de marzo, todos los candidatos de la Gran Consulta por Colombia se reunieron en Bogotá y naturalmente hablaron sobre los escenarios de cara a las elecciones presidenciales. No obstante, no hubo anuncio sobre fórmula vicepresidencial tras finalizar el encuentro.

Paloma Valencia aseguró que este martes 10 de marzo sostendrá otra conversación con Juan Daniel Oviedo, esta vez de manera privada, para confirmar si es posible o no la unión.

“Vamos a tener hoy una conversacion sincera, privada, le voy a contar lo que yo quisiera. Yo creo que en esto hay decisiones cooperativas que benefician los interese de las dos personas, procuraré que las decisiones que tomemos sean buenas para todo el mundo. El ejercicio es caminar juntos y que seamos como somos”, señaló en ‘Blu Radio’.