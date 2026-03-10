Cerradas las urnas y contados los votos, salvo algún cambio in extremis, las fuerzas del Senado de la República, la corporación donde el gobierno Petro más ha tenido resistencia, quedó definida para el periodo 2026-2030.

El Pacto Histórico, con 25 curules fijas, y el Centro Democrático, con al menos 17 asientos asegurados, se consolidaron como las dos fuerzas políticas con mayor presencia en el salón elíptico, seguidos de los partidos Liberal, Alianza Verde y el Conservador, que al interior de sus movimientos afrontan importantes divisiones al momento de seguir los lineamientos de los directorios nacionales.

Los resultados, más allá de victorias y derrotas puntuales, reflejan que ningún partido puede cantar victoria del todo en un Congreso que mantiene la polarización fuerte de los últimos años, una tarea compleja de solucionar para el próximo presidente, bien sea de izquierda o derecha. No hay mayorías consolidadas para ningún lado.

“Somos hoy, según los datos que todavía son preliminares y pueden seguir aumentando, 65 congresistas en ambas cámaras, lo cual sin lugar a dudas hace del Pacto Histórico la fuerza más influyente, más poderosa, no solamente en el Congreso, sino en el país”, expresó Cepeda al evaluar los resultados de las elecciones.

El senador, que esperaba participar en la consulta del Frente por la Vida, fue excluido semanas antes por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que el izquierdista ya había participado en una consulta similar en octubre pasado.

“Lo que palpamos es un evidente miedo, un pánico al Pacto Histórico y a mí como candidato, para participar en los espacios democráticos. Pero ya llegará el momento de medirnos realmente en las urnas y allá nos vemos”, señaló Cepeda.

EL HERALDO

Triunfo femenino

La candidata del Partido Conservador, la cartagenera Nadia Blel Scaff, fue la persona más votada en las elecciones al Senado de Colombia de este domingo 8 de marzo, fecha en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

En concreto, recibió 178.907 votos, según datos de este lunes de la Registraduría Nacional.

Con el preconteo al 99,56 %, la votación individual de Blel Scaff, de 44 años, que obtuvo la reelección al Senado para el periodo 2026-2030, estuvo incluso a punto de igualar la votación solo por la lista, que fue de 182.596 papeletas, de los 1.863.663 totales por el partido, suficientes para elegir 10 escaños en la cámara alta, compuesta por 103 senadores.

Junto a Blef Scaff, entre las mujeres que ganaron o renovaron su escaño senatorial con buena votación figuran Norma Hurtado, del Partido de la U, con 136.036 votos; María Eugenia Lopera (126.934) y Yirley Vargas (123.731), ambas del Partido Liberal, y la animalista Andrea Padilla, de la Alianza Verde (108.960).

En listas cerradas figuran nombres de mujeres como la ex ministra de Salud Carolina Corcho, que liderará la bancada de bloque izquierdista, además de Carmen Caicedo, Laura Ahumada y la experimentada Aída Avella.

Por el lado del Centro Democrático, entre las senadoras elegidas figuran Claudia Margarita Zuleta, Julia Correa Nuttin y María Clara Posada.

Lidio García, firme

El bolivarense Lidio García Turbay, quien actualmente funge como presidente del Congreso para el periodo 2025-2026, fue el segundo candidato con la mayor votación al Senado en lista abierta.

Con el 99,56 % de las mesas informadas tras las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas desarrolladas el domingo 8 de marzo, Lidio García –del partido Liberal– acumula 175.388 votos, equivalentes al 0,90 % de los sufragios totales, que superan los 19 millones.

Lidio García Turbay es originario de El Carmen de Bolívar y tiene formación como comunicador social. Fue concejal en el año 1995 y posteriormente consiguió un escaño en la Asamblea Departamental, siendo reelegido en el 2003.

En el 2006 renunció a la Asamblea Departamental y se desempeñó como representante a la Cámara entre 2006 y 2010, fue vicepresidente de dicha corporación entre 2008 y 2009, e ingresó al Senado en 2010 en reemplazo de la destituida Piedad Córdoba.

Fue presidente del Senado de 2019 a 2020, y fue elegido senador para el periodo 2022 - 2026 con la votación más alta de su partido, por lo que fue postulado por las toldas rojas para repetir la máxima dignidad de la mesa directiva de la cámara alta.

Cabe destacar que por Cambio Radical, los costeños que integrarán el Senado son Didier Lobo (cesarense), Selmen Arana (bolivarense), Gonzalo Baute (barranquillero) y Carlos Mario Farelo (magdalenense). Y por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf (barranquillero), Pedro Flórez (sincelejano) y Orlando Miguel De la Hoz García (barranquillero). Por el Partido de la U, Alfredo Deluque y José Alfredo Gnecco, de Riohacha y Valledupar, respectivamente.

“Muy contento por la votación en el Cesar. La doblamos con respecto al periodo pasado, y eso es fruto de un arduo trabajo. Agradezco a todas las personas que decidieron darle la confianza a un senador vallenato y cesarense que defiende los intereses del Caribe colombiano”, expresó Deluque.

Por otro lado, algunos expertos consideran que el centro sigue desapareciendo en el Congreso de la República por el crecimiento que han tenido en los últimos años los extremos.

“Los resultados de las elecciones del domingo, a pesar de que deben ser analizados por separado en el ámbito de la carrera presidencial y la del Legislativo, envían rápidamente a una misma y difícil conclusión: el centro político es uno de los grandes perdedores de la contienda. En el Senado, se mantuvieron a flote y con grandes dificultades gracias a una combinación de factores: la alianza con el MIRA (un partido cristiano y muy conservador) y con el barón electoral liberal y gobernador del Huila (Rodrigo Villalba), permitió al Nuevo Liberalismo lograr una senadora, María Lucía Villalba (su hija), como única representante de ese partido. Esta vez decidieron ir a lo seguro con la elección de una delfín que heredaría los votos de su padre y renunciaron a apostarle a la política en su versión más moderna y renovada”, explicó la analista Sandra Borda.

“La única candidata no tradicional y ella sí representante de la nueva política independiente que se ha hecho a pulso y que salió elegida en esa lista fue Jennifer Pedraza, quien llegará al Congreso prácticamente sin grupo político: sus credenciales feministas la inhibirán de trabajar con el MIRA y su aproximación progresista e independiente la inhibirán de trabajar con Villalba, que además de pertenecer a lo más rancio de la política tradicional, trabajó de cerca con Iván Duque y está más próxima de esa derecha que del centro político. Pero las malas noticias no paran ahí. Jorge Enrique Robledo, Angelica Lozano y Katherine Miranda, todos destacados congresistas, se quedaron por fuera. El Partido Verde, en crisis y con la identidad desdibujada desde hace rato, tampoco lo hizo bien”, agregó.

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario, el partido derechista Creemos y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla de las Farc.

Curul de paz

El congresista sucreño Luis Ramiro Ricardo Buelvas, el primero en ocupar la curul de paz de Montes de María, seguirá por cuatro años más en la Cámara de Representantes.

El político, nacido en el municipio de Ovejas, obtuvo el 49,62 % de la votación, es decir, 40.708 apoyos.

Su organización política, Asomontemaría, se alzó con el 63,34 % de la votación, equivalente a 90.173 sufragios.

La derrota más notoria en la carrera por esta cámara la carga la lideresa y víctima del conflicto Mayerlis Angarita Robles, quien, con su organización Narrar para Vivir, le dio a Ricardo el aval para aspirar en la legislatura pasada que aún está vigente y en la que logró 9.852 votos.