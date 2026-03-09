El Congreso de la República, pasadas las elecciones legislativas, ya está prácticamente conformado, solo resta que finalice el escrutinio con el que algunas colectividades pueden sumar más curules o que resten en otras.

Aunque eran cientos de candidatos a lo largo y ancho del país, pocos fueron los elegidos: solo 103 se hicieron con un escaño el resto quedaron ‘quemados’, entre ellos un buen puñado de creadores de contenido que quisieron pasar de las redes a la arena política.

A Edwin Javier Brito García, el popular ‘Pechy Players’, no le alcanzaron los 24.713 votos que obtuvo para alzase como ganador de la jornada. Aunque cuenta con más de 1.1 millones de seguidores en todas sus redes sociales, esto no se tradujo en votaciones y terminó perdiendo pese a contar con el apoyo de un partido político.

“Reportándome desde mi sede política, que fue el carro, dándole gracias a Dios, gracias a todos ustedes, a los amigos, a todos los que se sumaron en este proyecto. 24,700 y pico de votos. Solamente hablando con un celularcito, yo un simple ser humano, zootecnista, que un día decidí lanzarme, demostrar al país que sin maquinaria política, sin plata, sí se puede”, aseguró el excandidato presidencial por el partido Conservador con su particular y jocosa forma de expresarse.

Y agregó: “Eso es lo que quería y se demostró. Somos ganadores, somos ganadores. Hoy, gracias a Dios, a ustedes, nojoda, que sí se pudo hacer cambio. No hay más nada que decir. Gracias, gracias Colombia. Hoy soy la tercera persona del partido con la votación más alta en el César, 5.600 y pico de votos. Los quiero mucho. Para seguir trabajando por un mejor campo, sí es posible”.

Por su parte, Andrés Felipe Camargo González, más conocido como Saruma, aunque superó a Brito García en su aspiración a la Cámara por Atlántico acaparando 44.075 votos no le alcanzaron para ser la cuarta curul de Cambio Radical. Pese a su derrota agradeció a sus adeptos y les auguró un buen desempeño a Estefanel Gutiérrez, Welfran Junior Mendoza y Samir Eduardo Radi quienes sí ganaron.

“Más de cuarenta y cuatro mil votos. Lo que pasó ayer para mí fue impresionante. Fue una completa ganancia. A pesar de que no pudimos entrar, quiero felicitar a mis compañeros del equipo, que sé que harán un trabajo magnífico”, precisó el influenciador a través de su cuenta de Instagram.

Otra de las quemadas fue ‘Miss Bala’, la exseñorita Antioquia que se hizo notar en el país por sus declaraciones abiertamente anti izquierdistas y por su postura conservadora. “Gracias por su apoyo… los juegos del hambre apenas comienzan y van a empezar a ver lo que es inhabilitar a los petristas en el Congreso. Porque la academia tiene que verse en la política y uno no solo ama al país durante la campaña”, precisó Laura Gallego Solís quien fue la cuarta votación más alta Centro Democrático en su departamento, pero no le alcanzó pues la colectividad solo pudo hacerse con una curul de las 17 en disputa para la Cámara.

Y cerró: “Mi invitación a la gente tan crack que no logró una curul, pese a sus votos, es seguir con el trabajo. Ahora más que nunca demostrar por qué nos NECESITA Colombia. Lo que logramos fue increíble (…) La primera ver midiéndome en las urnas y todos hablan de la campaña que hicimos. La rompimos y la vamos a seguir rompiendo. Gracias infinitas”.