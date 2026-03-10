Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella anunció en la mañana de este martes 10 de marzo que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo será su fórmula vicepresidencial.

“Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto. Así será el gobierno del Tigre: uno conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno diseñado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un País Milagro”, dijo De La Espriella, en sus redes sociales.

El Dr. José Manuel y yo estamos ¡Firmes por Colombia, Firmes por la Patria!“, añadió el candidato a través de un video, enfatizando que dicha decisión “no ha obedecido a una recomendación de nadie”.

Aclaró que ha visto a Restrepo solo cuatro veces en su vida, pero admira su trabajo como “académico excepcional”. Manifestó que “es un hombre brillante, de familia, práctico e intachable”.