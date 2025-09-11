Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El Desafío Siglo XXI vivió este miércoles una de sus noches más impactantes. En el Desafío a Muerte, realizado en el Box Negro, se enfrentaron Eleazar, Gio, Rata y Gero, en una prueba de resistencia y precisión que mantuvo en suspenso a la audiencia.

La competencia consistió en superar una serie de obstáculos: descender con cuerda desde el nivel superior, desenterrar una vara escondida bajo piedras, atravesar un túnel de madera y mover cofres atascados con ayuda de la vara. Dentro de ellos hallaron esferas y fichas que debían usar para construir una torre inestable, coronarla con una esfera metálica y correr a tocar la campana final.

El primero en completar el reto fue Rata, seguido de Eleazar y Gio. El último en llegar fue Gero, quien quedó eliminado.

La emotiva despedida de Gero

El joven deportista, hijo del exjugador de la Selección Colombia Juan Pablo Ángel, se despidió entre lágrimas y abrazos de sus compañeros. Antes de abandonar la competencia, dejó un mensaje dirigido a su padre:

“Papá, me voy feliz por lo que hice acá. Gracias por enseñarme a darlo todo siempre”, dijo visiblemente conmovido.

Su salida marcó uno de los momentos más sensibles de la temporada, dejando un vacío en su equipo y entre los seguidores del reality.

Romance en la suite Ditu: el beso más comentado

La noche no solo estuvo marcada por la eliminación. Tras la victoria de Omega en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Rata obtuvo el beneficio de ingresar a la suite Ditu y eligió a Deisy como su acompañante.

En medio de la velada, un gesto inesperado dio un giro a la dinámica del reality: Rata se inclinó y la besó. Ella, sorprendida, reaccionó con humor y soltó entre risas: “¿Quién le dio permiso?”, desatando carcajadas cuando el resto de los competidores se enteraron.

El momento encendió las redes sociales y abrió la puerta a especulaciones sobre un posible romance dentro del juego.

El “Robo del Siglo” que sacudió a Gamma

Además de la eliminación y el beso, la jornada estuvo marcada por una jugada estratégica que alteró la competencia. En el temido castigo del ciclo, denominado el “Robo del Siglo”, el equipo Omega logró arrebatarle a Gamma la totalidad de su dinero: 134 millones de pesos.

La maniobra, liderada por Camilo y Miryan, dejó a los naranjas sin recursos y provocó una fuerte reacción de indignación. La tensión entre ambos equipos escaló de inmediato.

Mencho, la Elegida del ciclo

El capítulo cerró con otra revelación: Mencho fue designada como la Elegida del ciclo, una decisión que no cayó bien en Rosa y Zambrano, quienes expresaron su inconformidad. Pese a las críticas, Mencho aseguró tener la “conciencia tranquila” y dijo estar dispuesta a asumir el reto.