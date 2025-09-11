El más reciente episodio del Desafío Siglo XXI encendió las redes sociales y generó fuertes reacciones entre los participantes y fanáticos del programa.

Gero quedó eliminado del Desafío: la prueba más reñida del Box Negro

‘Influencer’ colombiana fue capturada en Los Ángeles: un hombre enfrenta cargos por obstrucción

Murió Mark Volman, cantante y cofundador de la banda de rock The Turtles

El capítulo 49, transmitido por Caracol Televisión, dejó al descubierto una estrategia inesperada que para muchos significó una de las mayores traiciones de la competencia.

Durante la prueba del Box Amarillo, correspondiente al Desafío de Sentencia, Prueba y Castigo, Mencho, integrante del equipo Gamma, protagonizó un momento dramático al caer y mostrar señales de dolor en su rodilla. Sus compañeros, junto al equipo médico, acudieron en su ayuda, mientras él, con lágrimas en los ojos, expresó sentirse frustrado.

“Soy un soldado del deporte y el destino me jugó una mala pasada. Tengo sentimientos encontrados, pero no me rindo. A mí me ganan con los zapatos puestos”, afirmó.

Sin embargo, lo que parecía un incidente deportivo terminó en controversia. Mencho había sido designado como “el elegido”, rol que le otorgaba ventajas dentro del programa, pero también una misión secreta que era fingir una lesión para provocar la derrota de su equipo y, a cambio, obtener un premio económico de diez millones de pesos sin quedar eliminado.

Video: mujer le pidió matrimonio a su pareja tras 57 años de relación

La revelación cayó como un balde de agua fría para sus compañeros. Entre los más críticos estuvo el atleta olímpico Anthony Zambrano, quien no ocultó su indignación.

“Prefiero salir del Desafío antes que traicionar a mi equipo por dinero. Lo que hizo fue una puñalada en la espalda, ni Judas se atrevió a tanto”, sentenció.

Y es que las palabras de Zambrano reflejaron el sentir de varios integrantes de Gamma, quienes se sintieron defraudados al enterarse de la estrategia impuesta a Mencho.