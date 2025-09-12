Las redes sociales se han convertido en escenario de todo tipo de historias de infidelidad, tanto de quienes resultan afectados como de quienes reconocen haber engañado a su pareja sin mostrar remordimiento alguno. Ese fue el caso de una joven que se volvió viral en la red social TikTok tras admitir que le había sido infiel a su novio.

El hecho salió a la luz por un descuido, según relataron sus amigas, la mujer olvidó desactivar la ubicación de su celular, por lo que su pareja descubrió que no estaba en casa. Fue así como terminó exponiéndose y perdiendo su relación.

En el video, que ya suma más de 3,3 millones de reproducciones y 300.000 me gusta en tres días, la joven aparece llorando mientras recibe la noticia de que su pareja la deja. Sin embargo, de inmediato cambia de actitud y sonríe al asegurar que “se va con el otro mejor”, mientras sus amigas la animan entre risas y le dicen que “¿por qué llora si ella fue la del error?”.

La publicación desató todo tipo de reacciones. Algunos usuarios cuestionaron la falta de remordimiento de la joven, “personas así jamás sabrán lo que es amor”, comentó uno. Otro señaló, “siempre las cosas se descubren tarde o temprano”. También hubo quienes la defendieron, asegurando que solo estaba pagando con la misma moneda.

De hecho, una de sus amigas ofreció otra versión de los hechos: sostuvo que la mujer tenía razones para actuar así, pues su pareja tampoco había sido un buen compañero y que, en sus palabras, solo “cobró” el daño que él le había hecho antes.