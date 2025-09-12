El más reciente episodio de MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más tensos de la temporada.

La actriz Alejandra Ávila y la locutora Valentina Taguado protagonizaron un desacuerdo que hace ver cómo la competencia culinaria empieza a definir estrategias rumbo a la recta final.

La situación se originó cuando Taguado, quien había sido la ganadora del reto de caja misteriosa, recibió un beneficio especial. El sobre indicaba que podía transferir un delantal negro a cualquier compañero que no lo tuviera, lo que implicaba enviarlo directamente a reto de eliminación.

“Lo siento, pero yo hoy me puedo quitar el delantal negro y le quito el delantal blanco a una persona que haya ganado y se lo pongo el negro. Esta parte de la competencia es muy dura porque estas cosas son las que fracturan las amistades o que todos nos llevemos bien. Esto hace que empiecen los grupitos y las estrategias. Es una competencia, se lo pongo a Aleja”, dijo.

La expresentadora de Los Impresentables de Los 40 optó por quitarse su delantal y entregárselo a Ávila. La actriz de una señaló: “Me parece injusto, porque hay quienes nos esforzamos y estudiamos todos los días para estar aquí. Si ella cree que sacándome le queda el camino más fácil, ya veremos qué pasa”.

Por su parte, Taguado defendió su jugada explicando que estas decisiones hacen parte del formato: “Te admiro un montón, como actriz, como artista, como cocinera eres un tesa, pero nosotros sabemos quiénes son los fuertes de acá y las dos queremos ganar. Yo sé que también me vas a dar en la cabeza más adelante y todo bien”.

Asimismo, la conductora del programa, Claudia Bahamón, fue la encargada de confirmar que Ávila debía portar el delantal negro y prepararse para el próximo reto de eliminación, donde podría definirse su continuidad en el concurso.