Cientos de personas buscan un mensaje para el día a día que los llene de esperanza y fe. Por eso, hace muchos años Walter Mercado introdujo en el mundo de la televisión el esoterismo.
‘Influencer’ colombiana fue capturada en Los Ángeles: un hombre enfrenta cargos por obstrucción
Maren García publicó video de cuando Omar Geles le propuso matrimonio en compañía de Ana del Castillo
Mariana Morales Ospina, candidata en Miss Universe Colombia, reveló que sufrió ‘bullying’ en su infancia
Con consejos para los signos, el astrologo se ganó un lugar entre los televidentes. Ahora, luego de su muerte, sus sobrinas han seguido su legado y se esfuerzan por dar los números de la suerte para cada signo.
Esta vez, dieron las predicciones para este jueves 11 de septiembre, incluyendo los números para que pueda jugar en la lotería.
Aries
La clave está en mirar hacia adentro. Practicar la introspección ayudará a equilibrar emociones y superar momentos difíciles.
Números: 11, 23, 50
Tauro
El exceso de cargas puede afectar el ánimo. Buscar armonía en el hogar y momentos de descanso será fundamental.
Números: 4, 8, 30
Géminis
La confianza en los demás será la herramienta para avanzar en nuevos proyectos. El futuro trae opciones que abrirán caminos.
Números: 6, 17, 14
Cáncer
Sorpresas en el amor alegrarán la jornada. En lo económico, los esfuerzos empiezan a dar frutos.
Números: 45, 38, 19
Leo
El círculo social se expande y aparecen relaciones valiosas. La sensibilidad emocional puede generar compromisos inesperados.
Números: 8, 22, 2
Virgo
La vocación solidaria se refuerza. En lo laboral, las alianzas estratégicas impulsan el crecimiento.
Números: 20, 15, 1
Libra
La amistad será clave para avanzar en proyectos. La vida amorosa atraviesa decisiones importantes: paciencia y fe serán aliadas.
Números: 4, 35, 6
Escorpio
La energía vital se eleva y la creatividad se expande. Es momento de planear actividades y disfrutar del presente.
Números: 44, 18, 5
Sagitario
Los vínculos afectivos cobran protagonismo. En la familia habrá espacio para mediar y buscar acuerdos.
Números: 29, 15, 8
Capricornio
Los asuntos financieros avanzan positivamente. Adaptarse a los cambios garantizará estabilidad.
Números: 40, 2, 13
Acuario
El proceso de transformación personal continúa. Mantener la salud física y mental será clave para alcanzar objetivos.
Números: 16, 42, 15
Piscis
El amor y la generosidad traerán bienestar. Compartir con los demás multiplicará lo positivo en el entorno.
Números: 4, 12, 45