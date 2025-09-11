Cientos de personas buscan un mensaje para el día a día que los llene de esperanza y fe. Por eso, hace muchos años Walter Mercado introdujo en el mundo de la televisión el esoterismo.

Con consejos para los signos, el astrologo se ganó un lugar entre los televidentes. Ahora, luego de su muerte, sus sobrinas han seguido su legado y se esfuerzan por dar los números de la suerte para cada signo.

Natalie Goodwin/Pexels Con consejos para los signos, el astrologo se ganó un lugar entre los televidentes.

Esta vez, dieron las predicciones para este jueves 11 de septiembre, incluyendo los números para que pueda jugar en la lotería.

Aries

La clave está en mirar hacia adentro. Practicar la introspección ayudará a equilibrar emociones y superar momentos difíciles.

Números: 11, 23, 50

Tauro

El exceso de cargas puede afectar el ánimo. Buscar armonía en el hogar y momentos de descanso será fundamental.

Números: 4, 8, 30

Géminis

La confianza en los demás será la herramienta para avanzar en nuevos proyectos. El futuro trae opciones que abrirán caminos.

Números: 6, 17, 14

Cáncer

Sorpresas en el amor alegrarán la jornada. En lo económico, los esfuerzos empiezan a dar frutos.

Números: 45, 38, 19

Leo

El círculo social se expande y aparecen relaciones valiosas. La sensibilidad emocional puede generar compromisos inesperados.

Números: 8, 22, 2

Virgo

La vocación solidaria se refuerza. En lo laboral, las alianzas estratégicas impulsan el crecimiento.

Números: 20, 15, 1

Libra

La amistad será clave para avanzar en proyectos. La vida amorosa atraviesa decisiones importantes: paciencia y fe serán aliadas.

Números: 4, 35, 6

Escorpio

La energía vital se eleva y la creatividad se expande. Es momento de planear actividades y disfrutar del presente.

Números: 44, 18, 5

Sagitario

Los vínculos afectivos cobran protagonismo. En la familia habrá espacio para mediar y buscar acuerdos.

Números: 29, 15, 8

Capricornio

Los asuntos financieros avanzan positivamente. Adaptarse a los cambios garantizará estabilidad.

Números: 40, 2, 13

Acuario

El proceso de transformación personal continúa. Mantener la salud física y mental será clave para alcanzar objetivos.

Números: 16, 42, 15

Piscis

El amor y la generosidad traerán bienestar. Compartir con los demás multiplicará lo positivo en el entorno.

Números: 4, 12, 45