La carrera del español Carlos Alcaraz en el tenis no deja de crecer. El pasado domingo recuperó el puesto número uno del ránking de la ATP, al ganar el Abierto de Estados Unidos, derrotando en la final al italiano Jannik Sinner.

Sin embargo, el nombre del deportista ibérico ha estado acaparando los titulares de muchos medios pero no por su destaca actuación dentro de las canchas, sino porque se habría confirmado su nueva novia, la primera que se le conoce de forma oficial.

Se trata de la modelo estadounidense Brooks Nader, de 28 años, es decir, seis años mayor que el tenista. El diario español La Vanguardia es uno de los que asegura que ambos tienen una relación.

El medio señala que Nader tiene “gran presencia en el mundo de la moda y los medios de comunicación. Su carrera la ha llevado a trabajar para importantes cabeceras y a aparecer en televisión y cine, con un papel en el thriller Backtrace”. También fue portada de la revista Sports Illustrated en 2023.

“Además, cuenta con dos millones de seguidores en redes sociales, lo que le otorga una fuerte proyección internacional”, agregó La Vanguardia, añadiendo que la noticia es confirmada por una hermana de la modelo.

De Nader se sabe que tuvo antes una relación con el príncipe Constantino de Grecia y estuvo casada durante tres años con William Haire, quien, entre otros cargos, fue Director Digital Nacional y Vicepresidente de Ventas y Asociaciones Digitales de The Arena Group, propietaria de Sports Illustrated. La Vanguardia asegura que dicho matrimonio no ha sido disuelto de manera legal aún.

La modelo también tuvo un noviazgo con Gleb Savchenko, un reconocido bailarín y coreógrafo, que terminó en abril de este año.

Hasta ahora, ni el tenista ni la modelo han hecho oficial una relación entre ambos. Lo que sí se sabe es que Alcaraz celebró su triunfo en un club privado en Manhattan, evento del cual se compartieron imágenes, pero sin ver a la modelo estadounidense.