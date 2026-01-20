Hilary Duff volvió a presentarse en vivo luego de 18 años fuera de los escenarios con el inicio de la gira ‘Small Rooms, Big Nerves’, un recorrido breve por cuatro ciudades que marca su regreso a la música y antecede la publicación de su próximo álbum, ‘Luck… or Something’.

La gira ‘Small Rooms, Big Nerves’ está compuesta por cuatro conciertos programados en Londres, Toronto, Brooklyn y Los Ángeles. La primera presentación tuvo lugar el pasado 19 de enero en la capital británica, mientras que las siguientes fechas están fijadas para el 24 de enero en Toronto, el 27 en Brooklyn y el 29 en Los Ángeles.

Los conciertos se realizan en salas de menor capacidad, en contraste con las giras masivas que caracterizaron etapas anteriores de su carrera. Se trata de las primeras presentaciones en vivo de Duff desde mediados de la década de 2000, cuando aún mantenía una actividad musical constante.

Un repertorio con canciones publicadas e inéditas

Durante los conciertos, Hilary Duff interpreta un repertorio que incluye canciones de distintas etapas de su discografía, junto con temas que no habían sido presentados anteriormente en vivo. El setlist incorpora sencillos ampliamente conocidos como So Yesterday, Why Not, Come Clean y What Dreams Are Made Of, así como canciones de álbumes posteriores como With Love, Beat of My Heart y Sparks.

Además, la artista presentó canciones inéditas que formarán parte de su próximo álbum, entre ellas Weather for Tennis, Future Trippin’ y We Don’t Talk. También se incluyen los sencillos Mature y Roommates, lanzados recientemente como adelantos oficiales.

El listado completo de canciones interpretadas en la gira Small Rooms, Big Nerves es el siguiente:

Wake Up

So Yesterday

Roommates

Weather for Tennis (inedita)

Metamorphosis

Fly

My Kind

Sparks

Future Trippin’ (inedita)

With Love

Beat of My Heart

Someone’s Watching Over Me

We Don’t Talk (inedita)

Why Not

Come Clean

Mature

What Dreams Are Made Of

Antesala de un nuevo álbum de estudio

El regreso a los escenarios coincide con el anuncio del lanzamiento de ‘Luck… or Something’, el nuevo álbum de estudio de Hilary Duff, previsto para el próximo 20 de febrero. El disco será publicado bajo el sello Atlantic Records y se convertirá en su primer trabajo discográfico desde ‘Breathe In. Breathe Out.’, lanzado en 2015.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, el álbum incluirá canciones ya presentadas en la gira y los sencillos publicados en las últimas semanas. El lanzamiento pone fin a una pausa de once años sin nuevos discos de estudio por parte de la artista.

Durante los últimos años, Hilary Duff se mantuvo alejada de la actividad musical para concentrarse principalmente en su carrera como actriz y en proyectos televisivos. Su regreso a los escenarios con ‘Small Rooms, Big Nerves’ representa su primera actividad en vivo desde esa etapa y marca el inicio de una nueva fase en su trayectoria musical.