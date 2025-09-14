Bruce Willis es reconocido por su actuación en exitosas películas como ‘Quinto elemento’, ‘Sexto sentido’, ‘Armageddon’ y ‘Duro de matar’, con las cuales logró conquistar Hollywood; sin embargo, una enfermedad lo ha mantenido alejado de la industria del cine.

En 2023 fue diagnosticado con demencia frontotemporal lo que fue afectando su capacidad para comunicarse, cambios en su comportamiento y funciones ejecutivas.

Recientemente, la modelo Emma Heming, esposa del famoso actor, sorprendió a sus seguidores al revelar que una de las películas más destacadas en la carrera de Willis, ‘Duro de Matar’, dejó una huella permanente que anticipó los primeros síntomas de su enfermedad.

De acuerdo con Heming, durante una de las grabaciones de la cinta, Willis decidió no usar protección auditiva, lo que provocó una fuerte lesión en uno de sus oídos.

“Esa decisión le quitó gran parte de la audición. Con el tiempo, todos notamos que no escuchaba bien, pero pensé que era solo parte de envejecer”, dijo la modelo durante una entrevista con Fox News Digital.

Y es que según Heming, luego de las grabaciones de la película notaron que Willis no podría seguir una conversación, pues no escuchaba muy bien.

En algunas oportunidades, Rumer y Tallulah, hijas de su relación con Demi Moore, bromeaban sobre eso. ““Siempre le decíamos: ‘¡Habla más fuerte, Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!’”.

Sin embargo, los silencios en medio de la una conversación, eran una señal temprana de un trastorno neurológico.

El pasado mes de agosto, Emma Heming ofreció una emotiva entrevista para Good Morning America, en la que contó detalles del estado de salud del actor. Además, explicó que debió tomar la decisión de trasladar al artista de 70 años a una “segunda casa”, donde recibe atención especializada todo el tiempo.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, dijo visiblemente conmovida durante la entrevista.

“Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad”, agregó la modelo, quien tiene dos hijas con el actor: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

Pero resaltó, que el actor continúa compartiendo momentos importantes del día con su familia.

“Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”, aseguró Emma.

Además, la mujer recordó las primeras señales de la enfermedad: “para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante”.

Sin embargo, resaltó que Willis sigue siendo “muy activo” y goza de “buena salud”.

“Él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, indicó Hemming en el adelanto de una entrevista que se publicó este martes con la periodista estadounidense Diane Sawyer.

La esposa de Willis también aseguró que pese a que el “lenguaje se le está yendo”, ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor.

“Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”, añadió.

La modelo reveló que por momentos Willis todavía muestra “destellos de su personalidad”.

“Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido”, contó.

En marzo de 2022, la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, pero un año más tarde Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Heming, que se casó con Willis en 2009, actualmente está promocionando el libro ‘The Unexpected Journey’, una guía sobre el cuidado de personas mayores que “nació del dolor” que le causó el diagnóstico de su esposo, según explicó a la revista People. El libro estará disponible el 9 de septiembre.