La actual canción de Lady Gaga The Dead Dance, cuyo videoclip se grabó bajo la dirección de Tim Burton en La Isla de las Muñecas, en México, la ha puesto en el ojo del mundo para mostrar el lado “oscuro” de este sitio turístico.

Henry Cavill sufrió un accidente mientras se preparaba para grabar la nueva versión de ‘Highlander’

Fredy Guarín habló de su ruptura con Sara Uribe: “El alcohol me quitó esto, todos los sueños”

Claudia Bahamón se refirió a la ausencia de Luis Fernando Hoyos en ‘Masterchef Celebrity’

La Isla de las Muñecas está localizada en los canales de Xochimilco, y está cubierta de figuras deterioradas de muñecas que cuelgan de árboles y construcciones.

Este sitio debe su peculiar aspecto al fallecido Julián Santana Barrera, quien en la década de 1950 comenzó a recolectar muñecas desechadas en las calles y basureros de Ciudad de México. Según la tradición oral, lo hizo convencido de que el espíritu de una niña que había muerto ahogada en la zona lo perseguía.

X @pictoline Isla de las muñecas en México

Con el tiempo, la pequeña cabaña y los alrededores quedaron tapizados por cientos de muñecas sin brazos, con ojos vacíos o cubiertas de moho, hasta superar el millar de piezas. Una de ellas, bautizada como Agustinita, adquirió fama de milagrosa, pues visitantes le dejan pulseras y ofrendas en busca de favores o como muestra de agradecimiento.

En 2001, la historia tomó un giro macabro cuando Santana fue hallado muerto en el mismo punto donde, décadas atrás, había encontrado a la niña ahogada. Aunque la autopsia reveló un infarto, la coincidencia reforzó el mito.

Lady Gaga Videoclip de The Dead Dance de Lady Gaga

El sitio fue reconocido por Guinness World Records como la mayor colección de “muñecas embrujadas” del planeta. Cuentan que se escuchan susurros de noche.

¿Cómo se filmó el videoclip de The Dead Dance?

Para nadie es un secreto que el amo del misterio es Tim Burton y precisamente eso lo sedujo, por lo que al ser el director del videoclip de The Dead Dance, de Lady Gaga, hizo que fuera esta isla la locación elegida.

La canción hace parte de la banda sonora de la segunda temporada de Merlina, en Netflix. El video está en blanco y negro, y muestra a Gaga como una muñeca abandonada que cobra vida en un escenario natural que proyecta una atmósfera de miedo.

¿Cómo llegar a la la Isla de las Muñecas en México?

Llegar a la Isla de las Muñecas requiere un viaje largo de aproximadamente 4 horas y media. Durante el recorrido se aprecian chinampas, árboles centenarios y vegetación acuática, hasta desembocar en el sitio.

Si quiere llegar deberá dirigirse a los embarcaderos de Xochimilco y tomar una trajinera, que es una barca tradicional que lo lleve por los canales.