La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este domingo 14 de septiembre de 2025, en la que indica que hay procesos de sanación, reconciliaciones y comienzos nuevos.

Además, manifestó que leo, escorpio y acuario, podrían experimentar giros trascendentales en sus vidas.

Aries

El día se abre con la sensación de alivio que tanto estabas esperando. Algo importante comienza a resolverse y con ello llega la calma. La recomendación es controlar los impulsos y recordar que cada persona percibe la vida desde su propio universo.

Tauro

La energía te empuja a tomar decisiones que habías pospuesto. Te sentirás más ligero y claro mentalmente. La intuición será tu brújula; busca movimiento, ejercicio y momentos con tus seres queridos.

Géminis

Hoy no intentes encontrar lógica en todo. La vida también se disfruta sin controlarlo todo. Permítete sentir, soltar y dedicarte tiempo. Si tienes emociones guardadas, exprésalas: hablar y demostrar afecto será liberador.

Cáncer

El universo te recuerda que ya es momento de pensar primero en ti. Romper la rutina, aunque sea con pequeños cambios, te traerá frescura. En el amor, alguien del pasado aún piensa en ti: escucha tu intuición.

Leo

Noticias positivas iluminan tu jornada. Lo que parecía perdido se transforma en nuevas oportunidades. En el terreno sentimental, una chispa renace tras una decepción previa.

Virgo

Comienzas el día con gran vitalidad. Es ideal para organizar tanto tu entorno como tus pensamientos. Se asoman mudanzas, cambios de ciudad o transformaciones importantes en tu ambiente. En lo económico, la suerte está de tu lado.

Libra

Hoy reconocerás que has dado más de lo recibido, pero lejos de arrepentirte, agradece tu capacidad de actuar desde la bondad. La jornada trae serenidad y un obsequio espiritual que marcará la diferencia.

Escorpio

Tus sueños empiezan a tomar forma. Es un día idóneo para cerrar etapas, soltar recuerdos dolorosos y abrir espacio a nuevos comienzos en el amor.

Sagitario

La inspiración fluye con fuerza. Tus ideas y proyectos están alineados con lo que deseas. Haz caso a tu intuición: una persona reaparecerá en tu vida, aunque sea de manera momentánea.

Capricornio

Aquello que antes te generaba temor ahora se convierte en tu mayor fortaleza. Recibirás buenas noticias de alguien cercano del signo agua, y en el amor se avecinan giros inesperados pero positivos.

Acuario

Este domingo es ideal para marcar límites sin sentir culpa. La prioridad eres tú. Sanar y recomenzar te dará fuerza. En el plano sentimental, alguien sincero se acerca con intenciones claras.

Piscis

El día se conecta con tu parte más espiritual. Algo olvidado regresa a tu memoria y te devuelve paz. Si estabas esperando una señal para actuar, este es el momento.