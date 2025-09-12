Si está planeando unas placidas vacaciones con su familia, esta vez le mostraremos los mejores tips para que escoja el momento ideal, donde ahorrará dinero y disfrutará del mejor clima.

Tras la temporada alta de vacaciones escolares y los festivos de agosto, aerolíneas, hoteles y operadores de servicios reducen sus tarifas en septiembre, lo que convierte a este mes en una ventana de oportunidades para quienes buscan ahorrar sin renunciar a la calidad de su experiencia, según datos de la plataforma B2B HotelDO.

La primera gran ventaja de septiembre es la disminución de aglomeraciones. Playas, aeropuertos, restaurantes y atracciones turísticas reciben menos visitantes que en julio y agosto, lo que se traduce en filas más cortas, mayor comodidad en las reservas y actividades que pueden disfrutarse de forma más personalizada.

Asimismo, indicaron que la diferencia también se nota en la experiencia de los viajeros. De acuerdo con HotelDO, muchas personas vuelven de sus vacaciones agotadas por el estrés de los sitios llenos; en cambio, septiembre ofrece un ritmo más calmado que permite recorrer ciudades, pueblos y entornos naturales con mayor tranquilidad.

Incluso las escapadas cortas a municipios cercanos se vuelven más atractivas, pues la reducción de visitantes deja espacio para descubrir sus plazas, calles y comercios locales con más calma.

Con respecto al clima, destacan que en el hemisferio sur, septiembre da la bienvenida a la primavera, con días más largos y temperaturas frescas, ideales para actividades al aire libre.

Y en el hemisferio norte, en cambio, inicia el otoño, que transforma los paisajes y aporta un clima templado que evita los extremos de calor y frío.

Específicamente en Colombia, Santa Marta, Cartagena y San Andrés ofrecen alojamientos a precios más bajos que en temporada alta.

En Perú, la demanda en Cusco desciende tras agosto, facilitando las visitas a la ciudad y sus alrededores. México, por su parte, brinda la posibilidad de conocer la Riviera Maya antes de la llegada de la temporada fuerte de fin de año.

En Europa, países como España, Italia y Grecia mantienen un clima agradable en septiembre, pero con menos presión turística.

Según Adriana Gil Bohórquez, directora comercial de HotelDO Colombia, la clave está en la planificación. “Es fundamental conocer de antemano las condiciones climáticas y las opciones disponibles en cada destino. Por eso recomendamos acudir a su agencia de viajes de confianza y asesorarse con un agente especializado, que puede orientar sobre las alternativas más convenientes, incluso en lugares que no se tenían en mente, pero que pueden brindar experiencias memorables a precios competitivos”.