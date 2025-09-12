El renacimiento de Raul Peñaranda sucede debido a que esta es la primera vez que forma parte del calendario oficial de la NYFW, tras recibir una invitación para unirse al exclusivo grupo ‘Friends of the CFDA’ (el Consejo de diseñadores de moda americanos), creado por el diseñador Thom Browne.

Hasta ahora, Peñaranda presentaba sus prendas en eventos paralelos a la Semana de la Moda. “Yo siento que estoy renaciendo después de 31 colecciones ininterrumpidas. Esta es básicamente la primera colección de la segunda fase de mi marca”, afirmó.

Emocionado y con la voz entrecortada, Raul dice que se siente visible. “Siento que soy importante, que tengo una silla en la mesa al lado de los grandes”.

El florecer del diseñador

Con esta premisa, la marca Raul Peñaranda florece justo a tiempo para la primavera, con una gama de colores pastel -rosa, violeta y verde pálidos- que rompen sin previo aviso tonalidades como el fucsia chillón.

En la presentación de Bloom, a la que acudieron decenas de invitados de Peñaranda -entre ellos amigos y periodistas-, once modelos lucían los conjuntos de la marca, en su mayoría elegantes vestidos largos de un tono rosa pálido.

Esta vez, el colombiano ha aportado un toque más minimalista a su esencia, aunque el brillo, que para él representa “la personalidad” de la cultura latina, sigue presente en muchas de sus piezas.

Es el caso, por ejemplo, de un vestido de lentejuelas de manga corta que llama la atención por su estampado a cuadros blancos y negros que recuerdan a un tablero de ajedrez.

Otra modelo lucía hoy una camiseta fucsia emparentada con una larga falda rosa en la que Peñaranda y su equipo han bordado un estampado de flores en efecto 3D, tal y como señaló el modisto.

Las flores son un elemento central de la colección, y del mismo modo están cosidas en una de las piezas que más acaparó las miradas hoy, un vestido rosa de tirantes con abertura en la pierna izquierda.

No todo son vestidos largos en la colección, pues también destacan un vestido rosa vaporoso que cae antes de las rodillas y una blusa blanca transparente conjuntada con una falda del mismo color estilo bailarina.

