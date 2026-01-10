Con apenas 11 años, la pequeña barranquillera Karol Sánchez Cárdenas ya marcó un hito en el modelaje infantil. La estudiante del Colegio Pies Descalzos se convirtió en la primera niña de Barranquilla en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York 2025, un logro que la llena de emoción y que la posiciona hoy como una promesa del fashion internacional.

Karol fue invitada a participar tras ser seleccionada por la diseñadora dominicana Leticia Lasose, creadora de la marca Aurora, cuyas prendas lució en esta importante vitrina de la moda.

“Aurora vio mi perfil, donde yo modelaba uno de sus vestidos, yo le dije que sí, le mandé todas mis fotos y videos y ella quedó aún más encantada conmigo”, contó la pequeña modelo a EL HERALDO.

cortesía

El camino hacia Nueva York fue inesperado, pero al mismo tiempo emocionante. Su participación no solo representó un logro personal, sino también un motivo de orgullo para su ciudad y su país.

“Me siento muy feliz de haber representado a mi país en New York Fashion Week (NYFW) y estoy muy agradecida con la vida por esta oportunidad tan grande que viví, dedico este logro a mi colegio y a Barranquilla”, expresó.

Preparación y disciplina

Detrás del brillo de la pasarela hay constancia y formación. Karol se prepara en la academia Goddess Walk Models, donde ha fortalecido su técnica. Ahí le enseñan a modelar, a tener buenas posturas y también allí la prepararon para el New York Fashion Week.

“Uno de los mayores retos fue trabajar a distancia con la diseñadora. Fue algo verdaderamente grande porque ella vive en República Dominicana, pero confió en mí 100 %. Yo la sorprendí cuando estaba modelando”, recordó.

Sobre el escenario, Karol vivió una experiencia que jamás olvidará, ya que para ella fue muy interesante compartir el mismo espacio con diseñadores importantes que, con sus celulares y equipos digitales se encontraban grabando la pasarela.

cortesía

Afirmó además, que con el vestido que modeló, se sintió única y espectacular. Pero el momento más emotivo se dio al finalizar el desfile, pues la reacción de la diseñadora fue inmediata. “Me abrazó y me felicitó, me dijo que lo había hecho muy bien y que ojalá me contrataran para alguna marca”.

Incluso, durante el evento la pequeña recibió invitaciones para futuros trabajos. “Varios diseñadores me comentaron que les gustaba cómo modelaba los vestidos”, agregó muy emocionada por su triunfo.

La apoya su familia y colegio

Karol no camina sola. Su mamá, Diana Cárdenas, la acompaña a todos sus viajes y eventos, al igual que su familia, que ha sido un pilar fundamental en toda su formación. “Mis papitos están muy emocionados por todo lo que he logrado y me apoyan mucho”, contó a esta casa editorial la niña.

En su colegio, Pies Descalzos, ubicado en la Urbanización La Playa, también celebran sus éxitos. Según Karol, la rectora se siente muy emocionada y sus compañeros siempre le dicen que cuando ella modela, expresa la elegancia y sofisticación.

Y aunque ya pisó una de las pasarelas más importantes del mundo, Karol tiene claro que esto es solo el inicio de su carrera. “Mi sueño es poder viajar por todo el mundo representando a mi país y estar en grandes pasarelas como el Milan Fashion Week y el París Fashion Week”, aseguró.

cortesía

A otras niñas que sueñan con el modelaje les deja un mensaje claro: “Nunca dejen sus sueños atrás. Si tú te preparas, todo va a estar bien. Si tú sueñas, hazlo en grande y rodéate de las personas correctas, porque el apoyo siempre es importante”.

Desde la Puerta de Oro de Colombia hasta Nueva York, Karol Sánchez demostró que la disciplina, el talento y la confianza pueden abrir puertas inimaginables, incluso a tan corta edad.