En un acto significativo para la inclusión, la diversidad y el reconocimiento cultural, el municipio de Soledad realizó la entrega oficial del decreto que acredita a Adh-ra Donado Fernández y Óscar de León Grant como Reyes Diversos de Soledad 2026.

Lea aquí: Estos son los artistas champeteros que se suman a la Lectura del Bando 2026

La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente de respeto, celebración y compromiso institucional, destacando el valor de la diversidad como eje fundamental de la construcción social y cultural del territorio. Con este decreto, la alcaldía de este municipio reafirma su respaldo a los procesos culturales que promueven la equidad, la participación y el reconocimiento de todas las expresiones identitarias del municipio.

Los Reyes Diversos 2026 tendrán la misión de representar a Soledad en distintos escenarios culturales y sociales, convirtiéndose en voceros de mensajes de inclusión, respeto y orgullo por la diversidad, así como en promotores de iniciativas que fortalezcan el tejido social y cultural de la comunidad.

Cortesía Alcaldía de Soledad Adh-ra Donado Fernández y Óscar de León Grant son los Reyes Diversos de Soledad 2026.

Durante el acto, se resaltó el papel de la cultura como herramienta de transformación social y se reiteró el compromiso del gobierno local con políticas públicas incluyentes, que garanticen espacios de visibilidad, participación y dignidad para todos los sectores de la población.

Le puede interesar: Rawayana, Tito Nieves y Manuel Turizo se unen a Beéle en el Metroconcierto

La Alcaldía de Soledad y la Secretaría de Cultura felicitan a Adh-ra Donado Fernández y Óscar de León Grant, augurándoles un reinado lleno de impacto positivo, liderazgo y representación auténtica de la diversidad soledeña.